(Frank Thomas Koch)

Gesundheitssenatorin Eva Quante-Brandt (SPD) zieht Konsequenzen aus den schweren Vorwürfen gegen die Mängel in der Psychiatrie des Klinikums Bremen-Ost. Sie kündigte am Dienstag in der Deputation für Gesundheit und Verbraucherschutz stärkere Kontrollen an. "Die vom Patientenfürsprecher geäußerte Kritik am Klinikum Bremen-Ost ist besorgniserregend. Was dort beschrieben wird, ist nicht akzeptabel. Allen einzelnen Fällen wird nachgegangen. Gleichzeitig ändern wir das Meldewesen. Wir wollen eine transparente Psychiatrie, bei der die individuellen Belange von Patientinnen und Patienten oberste Priorität haben und die gewährleistet, dass Kritik und Wünsche schneller dort ankommen, wo sie etwas bewirken."