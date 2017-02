Von links: Rose Gerds-Schiffler, Heinz-Jürgen Nagel, Innensenator Ulrich Mäurer und die neue Leiterin des Standesamt Petra Konzok. (Frank Thomas Koch)

Eigentlich könnte Heinz-Jürgen Nagel längst in Rente gehen. Doch nachdem der ehemalige Geschäftsleiter des Amtsgerichts als Sonderbeauftragter für Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) das Standesamt Mitte aus der Krise geführt hat, soll er nun auch noch das geplante Bürgeramt mit aufbauen. Das verkündete Mäurer am Mittwoch bei einer Pressekonferenz im Standesamt, bei der er die vergangenen Monate bewertete und die zukünftige Leiterin des Standesamts Mitte präsentierte.

Ab März wird Petra Konzok die Aufgaben von Heinz-Jürgen Nagel übernehmen. Die 52-Jährige leitet seit 2013 das Referat Ordnungswidrigkeiten beim Stadtamt, darunter auch die Bußgeldstelle. Konzok will vor allem versuchen, das gute Klima innerhalb des Kollegiums aufrecht zu erhalten. „Motivierte und zufriedene Mitarbeiter sind der Schlüssel für jede Organisationsarbeit“, sagte sie.

330 Überstunden allein in August und September

Nachdem das Standesamt Mitte im vergangenen Sommer in Verruf geraten war, weil Eltern zum Teil zehn Wochen auf ihre Geburtsurkunden warten mussten und das Amt nur noch eingeschränkt erreichbar war, habe sich die Situation mittlerweile in allen Bereichen deutlich entspannt. Dies sei vor allem dem Engagement der Mitarbeiter geschuldet, die, nachdem Mäurer das Standesamt zur Chefsache erklärt hatte, freiwillig nach Feierabend und an den Wochenenden Überstunden machten, um die große Zahl an Rückständen abzuarbeiten. Allein im August und September wurden dafür laut Behörde 330 Überstunden gemacht. Auch Innensenator Mäurer sei in dieser Zeit nahezu wöchentlich in dem Gebäude in der Hollerallee gewesen, um sich über die Entwicklungen zu informieren.

In dem Zusammenhang hob Mäurer auch die gute Zusammenarbeit mit den Geburtskliniken und Gesundheitssenatorin Eva Quante-Brandt (SPD) für die Kooperation hervor. Seit Kurzem gibt es einen neuen Flyer in fünf verschiedenen Sprachen, der erläutert, welche Unterlagen werdende Mütter und Väter im Krankenhaus abgeben müssen, damit die Klinik die Unterlagen ans Standesamt weiterleitet und die Behörde die Geburtsurkunde dann nach Hause schickt oder einen Termin mit den Eltern vereinbart. Krankenhäuser und das Standesamt erhoffen sich davon eine noch schnellere Abwicklung der Geburtsurkunden (wir berichteten). „Ich freue mich, dass die bereits seit mehreren Jahren gut laufende Kooperation des Klinikums Bremen-Nord und des Klinikums Links der Weser auch auf die freien gemeinnützigen Kliniken in Bremen übertragen wird. Damit leisten die Geburtskliniken einen wichtigen Beitrag, damit Eltern künftig ihre Geburtsurkunde schneller erhalten können“, sagte Quante-Brandt zu dem Projekt.

Petra Konzok. (Frank Thomas Koch)

Wartezeit für Eheschließungen mittlerweile verkürzt

Anfang Januar gab es bei den Beurkundungen der Geburten noch 429 Rückstände. Darunter wären allerdings nur Fälle, bei denen Unterlagen seitens der Eltern fehlten. Wer alles dabei hat, könne noch am selben Tag eine Urkunde bekommen, so Mäurer. Bei 50 Prozent aller Geburten und Hochzeiten gebe es Auslandsbeziehungen und damit verbunden auch gelegentlich Probleme, Urkunden für die Betroffenen zu besorgen. Das Standesamt Mitte beabsichtigt deshalb, Kontakt zu Flüchtlingsorganisationen aufzunehmen, um auf diesem Weg über Formalitäten aufzuklären.

Die Wartezeit für Termine zur Anmeldung der Eheschließung konnten zwischenzeitlich von 14 Wochen auf etwa vier Wochen verkürzt werden. In begründeten Eilfällen würden Termine auch binnen weniger Tage vergeben werden. Perspektivisch will das Standesamt auf eine maximale Wartezeit von zwei Wochen kommen.

Auch das Personalproblem sei mittlerweile gelöst. Alle unbesetzten Stellen seien wieder besetzt, hinzu kämen weitere vier Mitarbeiter. „Insgesamt wird das Standesamt Mitte ab Frühjahr über 36 Vollzeitstellen verfügen“, sagte Mäurer. Durch das neue Personal werde man zeitweise zusammenrücken und auch die Hochzeitsgesellschaften werden sich etwas beschränken müssen. Diesen Zustand will die Behörde aber so schnell wie möglich in den Griff kriegen, indem mehr Akten elektronisch erfasst werden sollen und so mehr Platz für Mitarbeiter gewonnen wird.