Die größte Sandkiste der Stadt – wie geht es weiter auf dem Grundstück vor dem Hauptbahnhof? (Christina Kuhaupt)

Herr Wachholtz, an Ihrem Projekt vor dem Bahnhof wird nicht mehr gebaut. Der Boden rund um die Grube ist abgesackt. Sie haben dem Tiefbauer gekündigt. Geht’s schlimmer?

Ulf Wachholtz: Setzungen im Umfeld sind keine außergewöhnliche Erscheinung bei Baugruben. In der Regel sind diese auch mit den Mitteln der heutigen Technik vorhersehbar und beherrschbar. Die zurückliegenden Untersuchungen haben aus unserer Sicht eindeutige Setzungsgründe ergeben, und wir sind uns nun sicher, dass wir die in Eigenregie auszuführenden Restarbeiten ohne weitere Behinderungen und ohne gravierende Setzungen abschließen können. Es war für uns sehr hilfreich, dass die Nachbarschaft, insbesondere die Stadt selbst als Eigentümerin der Hochbrücke, und die BSAG uns so unkompliziert und tatkräftig unterstützt haben.

Was genau ist der Streit zwischen Ihnen und der Baufirma Implenia?

Wir sind nicht im Streit. Die Bewertung der noch kommenden Risiken ist uns nicht plausibel dargestellt worden, weshalb eine weitere Verzögerung nicht hinnehmbar war. Schließlich haben wir Verpflichtungen gegenüber unseren Mietern, den Nachgewerken, der Stadt Bremen, unseren Nachbarn und nicht zuletzt auch der Bremer Bevölkerung, um den Bahnhofsvorplatz wie von den Bremern gewünscht zu bebauen.

Könnte sich das auf den weiteren Baufortschritt auswirken, wenn Sie mit Implenia nicht einig werden?

Einigkeit ist zunächst nicht weiter relevant. Selbstverständlich wird es eine finale Klärung darüber geben, wer die Verantwortung für die Setzungen, den Verzug und alle weiteren Schäden zu tragen hat. Da es aber weder in unserem noch im Interesse von Implenia sein kann, darüber zu streiten, sollten wir zunächst mal die Baugrube fertigstellen.

Ulf Wachholtz ist Geschäftsführer der Achim-Griese-Treuhandgesellschaft.

Dreieinhalb Jahre nach dem Kauf des Grundstücks bis zum offiziellen Baubeginn. Jetzt die vielen Schwierigkeiten und Verzögerungen. Kann man Bremen an einem Tor zur Stadt, wo Gäste kommen und gehen, so etwas zumuten?

Vorsatz zu vermuten, wäre schlicht unsinnig, ebenso unsinnig ist unwissende Kritik – letztlich weiß doch jeder, der schon einmal gebaut hat, dass Probleme auftreten können und diese dann zu lösen sind – das ist Teil unseres Geschäfts. Das Vertrauen und die erforderliche Einsicht der Bremer und ihrer Gäste sind allerdings eher mit objektiver Darstellung der komplexen Zusammenhänge als mit schnellen negativen Schlagzeilen zu gewinnen. Eine Baugrube dieser Größenordnung, ein Bauvorhaben mit fast 100 Millionen Euro Investitionen, ist kein leichter Durchmarsch. Das Wagnis würde sonst jeder auf sich nehmen können. Dass permanent mehrere Architekten, zahlreiche Ingenieure und jede Menge Fachkräfte mit Hochdruck an diesem komplexen Bauvorhaben auch an vielen Wochenenden arbeiten, um die Herausforderungen einer solchen Baugrube zu meistern, bleibt da leider im Verborgenen.

Wie lange dauert es noch, bis in der Grube wieder gebuddelt wird?

Wir gehen davon aus, dass wir sehr zeitnah alle Gewerke beieinander haben, um fortzufahren.

Trauen Sie sich diese komplizierte Aufgabe zu, wenn doch nicht klar ist, ob die Erde wieder absackt?

Die Antwort erübrigt sich.

Hat sich durch die Probleme irgendetwas an den Grundvoraussetzungen bei Ihrem Projekt geändert? Bei der Finanzierung zum Beispiel oder den späteren Mietern?

Nein. Alle projektbeteiligten Partner schenken uns weiterhin ihr volles Vertrauen, worüber wir sehr froh sind. Als mittelständisches Unternehmen sind wir auf solche Unterstützung und das Vertrauen angewiesen und sind stets in direktem Kontakt zu allen Beteiligten.

Erleben Sie trotz allem eine starke Nachfrage? Zuletzt bei der Expo Real in München, wo sie am Bremen-Stand vertreten waren?

Der Standort ist dicht an der Perfektion. Im Umkreis von 100 Kilometern werden Sie keine Alternative finden, die so gut an die überregionale Infrastruktur angebunden ist. Insbesondere für Ärzte und Unternehmen, die regelmäßigen Kundenkontakt in ihren Geschäftsräumen haben, liegt das City Gate optimal. Die Nachfrage ist seit den Arbeiten an der Baugrube stetig gestiegen, und wir freuen uns auf namhafte neue Konzepte, die wir bald ankündigen können.

Einer der Hauptmieter, der Betreiber von zwei geplanten Hotels, hat uns gegenüber bekräftigt, weiter an den Standort zu glauben und die Hotels zu eröffnen, sobald das möglich ist. Die Brepark als künftiger Betreiber der Tiefgarage bleibt nach eigener Aussage auch im Boot. Sind andere Mieter, mit denen ein Einzug vereinbart war, mittlerweile abgesprungen?

Es ist ein Irrglaube, dass ein Mieter einen Vertrag unterschreibt und dann wie ein Habicht auf Beute wartet und den ersten Ausweg sucht. Die Mieter haben Vertrauen zu dem Standort und zu uns. Sie haben teilweise schon erhebliche Investitionen getätigt, um die geplanten Konzepte umzusetzen. Da wird in der Regel an einem Strang gezogen und bei Problemen ein gemeinsamer Kompromiss gesucht. Insbesondere die Success-Gruppe ist mit Ihren Hotels im Moment voll im Planungsprozess und holt sicher alles aus dem Gebäude heraus, um eine tolle Ergänzung im Hotelmarkt von Bremen zu werden.

Bei allem, womit Sie sich in den vergangenen fünf Jahren im Zusammenhang mit Ihrem Bremer Projekt bereits beschäftigen mussten, bei allem Ärger: Haben Sie es je bereut, sich auf dieses Wagnis einzulassen?

Eine Projektentwicklung in diesem Umfang ist immer eine große Herausforderung und im Prozess fragt man sich schon manchmal, ob man die Finger davon gelassen hätte, hätte man die Schwierigkeiten vorher gewusst. An diesem Punkt bin ich persönlich mit dem City Gate aber noch nicht angekommen. Sicherlich gibt es mal bewegte Zeiten, aber wir freuen uns, dass wir es bis in den Bau geschafft haben und mit jedem Tag der Realisierung näher kommen.

Wann darf Bremen mit der Fertigstellung der beiden Häuser rechnen? Und was darf die Stadt sich davon erhoffen? Tatsächlich eine Initialzündung für die Bahnhofsvorstadt? Und auf Sicht vielleicht sogar den Abriss der Hochstraße?

Wir gehen von einer rollierenden Fertigstellung ab Ende 2018 aus. Die unterschiedlichen Nutzungen werden dann zügig nacheinander in Betrieb gehen. Die Stadt bekommt eines der ansehnlichsten und hochwertigsten Eingangstore vor einem Bahnhof mit zeitloser Architektur mit Weltruf. Die Bahnhofsvorstadt wird in der Folge eine Reihe von privaten Investitionen erleben, die das Umfeld aufwerten, Arbeitsplätze schaffen oder erhalten und das Stadtbild nachhaltig positiv beeinflussen werden. Der Abriss der Hochstraße ist eine Frage der Infrastrukturplanung. Das liegt außerhalb unseres Einflusses.

Die Fragen stellte Jürgen Hinrichs.

