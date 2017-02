In den vergangenen Wochen sorgten bundesweit mehrer Fälle für Schlagzeilen, bei denen Polizisten mit dem Einsatz ihrer Dienstwaffen Menschen schwer verletzten. (dpa)

Bei einem Polizeieinsatz im März 2016 in der Altstadt wurde eine 17-Jährige durch drei von einem Beamten abgefeuerte Kugeln schwer verletzt. Zu dem Einsatz kam es, nachdem eine Party in einem Wohnhaus Ecke Tiefer / Balgebrückstraße aus dem Ruder gelaufen war. Nach Darstellung der Staatsanwaltschaft hatten sich Unbekannte, die nicht eingeladen waren, Zugang zu der Wohnung verschafft und waren mit den Gastgebern in einen Streit geraten, der handfest ausgetragen wurde. So schilderte es damals auch ein Bewohner des Hauses gegenüber dem WESER-KURIER.

Der Mieter hatte anschließend mit einer Schreckschusspistole ins Treppenhaus gefeuert, weil er dort die ungebetenen Partygäste vermutete, die vorher die Feier gestört hatten. In Wirklichkeit standen aber Polizisten vor der Tür, die laut Staatsanwaltschaft vom Mieter selbst alarmiert worden waren. Nach dem Schreckschuss feuerte einer der Beamten sofort durch die Tür zurück und verletzte das zufällig dahinter stehende Geburtstagskind.

Dem Polizeischützen, der ein Knalltrauma erlitt, billigte die Staatsanwaltschaft damals zu, dass er sich „subjektiv in einer Notwehrsituation“ befunden habe. Gegen den Mieter aber erwirkte sie jetzt nach FR-Angaben einen Strafbefehl: ein Jahr Haft auf Bewährung und 120 Stunden gemeinnützige Arbeit. Denn der Mieter sei sowohl für das Knalltrauma des Polizisten verantwortlich als auch für die Verletzungen des Mädchens. Er habe die Polizeischüsse quasi provoziert. (wk)