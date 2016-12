Im November wurden die Arbeiten am Bahnhofsvorplatz wieder aufgenommen. Jetzt wird die Baustelle noch weiter ausgeweitet. (Frank Thomas Koch)

Nahe der Baustelle am Bahnhof wird es jetzt eng. Die Baugrube wird weiter ausgehoben. Ein anderer Grund ist der beginnende Bau des Gebäudekomplexes, in dem später neben zwei Parkdecks Supermärkte, zwei Hotels, Restaurants, Büros und Arztpraxen untergebracht sein sollen. Vor allem Radfahrer müssen die Baustelle ab diesen Montag einige Wochen umfahren.

Am Breitenweg wird unter anderem ein Kran den Fahrradweg in Beschlag nehmen. „Der Bauzaun wird deshalb 1,50 Meter bis an die Fahrbahn heran gerückt“, sagt der Sprecher von Verkehrssenator Joachim Lohse (Grüne), Jens Tittmann. Radfahrer müssen mit dem Weg auf der gegenüberliegenden Straßenseite des Breitenwegs vorliebnehmen.

Im Januar lässt das Bauressort zusätzlich eine Woche alle Fahrspuren stadteinwärts auf dem Bahnhofsplatz von der Straße „An der Weide“ vorbei am Tivoli-Hochhaus bis zur Hochstraße sperren. Radfahrer sollten in der Woche 23. bis 29. Januar aufmerksam sein und der Beschilderung folgen, die sie auf dem Radweg vor dem Tivoli-Hochhaus entlang über die Straße „Bahnhofsplatz“ zum Omnibusbahnhof oder über die Straße „An der Weide“ direkt zum Bahnhofsgebäude führt.

Das Bauressort rät Radfahrern, die Grube während der Hauptbauphase großräumig zu umfahren. Dafür kommt laut Bauressort die Umleitung über die Rembertistraße, Parkallee zum Stern, über die Hermann-Böse-Straße, die Theodor-Heuss-Allee, Findorffstraße zum Breitenweg. „Vor dem Tivoli-Hochhaus wird es zwei Jahre keinen Radweg geben“, so Tittmann. Er bittet dafür um Verständnis. Pro Tag rechnet er mit bis zu 300 Lkw-Fahrten: „Es ist zu gefährlich, wenn sie mit den Autos zusammen auf der Straße fahren. Das wollen wir nicht verantworten.“ Die Einschränkungen seien ärgerlich, aber nicht zu ändern.

Autofahrer müssen nur in der Zeit vom 23. bis 29. Januar Behinderungen in Kauf nehmen, wenn der Bahnhofsplatz gesperrt ist. Eine Umleitung führt vom Breitenweg über den Rembertiring zur Schwachhauser Heerstraße, auf die Hollerallee, über die Hermann-Böse-Straße, Theodor-Heuss-Allee, Findorffstraße zurück zum Breitenweg.

Um „Monsterstaus“ zu vermeiden, sind die Lkw-Fahrer angehalten, auf den Straßen keine Warteschlangen zu bilden. Ein Arbeiter soll per Funk die Zufahrt zur Baustelle koordinieren, heißt es im Bauressort.

Auf der Baustelle wird als nächstes in knapp 16 Metern Tiefe die Bodenplatte gesetzt, heißt es bei der Hamburger Achim-Griese-Treuhandgesellschaft. In knapp zwei Jahren dann soll der Gebäudekomplex stehen.