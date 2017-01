Bürgermeister Carsten Sieling und Finanzsenatorin Karoline Linnert bei ihrer Pressekonferenz im Rathaus. (Frank Thomas Koch)

Der drohende Konflikt mit Berlin über das Bremer Haushaltsdefizit ist abgewendet. Die Hansestadt hat im Haushaltsjahr 2016 wider Erwarten die Vorgaben der Schuldenbremse eingehalten und muss nun nicht mehr befürchten, dass der Stabilitätsrat von Bund und Ländern die jährlichen Konsolidierungshilfen von 300 Millionen Euro einbehält.

Eine solche Sanktion stand bis vor Kurzem als reale Möglichkeit im Raum. Der im Sommer beschlossene Doppelhaushalt 2016/17 verstieß schon im ersten Jahr deutlich gegen die vereinbarte Obergrenze der Nettokreditaufnahme von 245 Millionen Euro.

Gesamtdefizit von 524 Millionen Euro eingeplant

Unter Einbeziehung der seinerzeit prognostizierten Flüchtlingsaufwendungen war ein Gesamtdefizit von 524 Millionen Euro eingeplant. Der Senat hatte sich deshalb entschlossen, den Kostenblock Flüchtlinge auszuklammern und 2017 beim Stabilitätsrat eine entsprechende Ausnahmegenehmigung zu beantragen.

Das Bund-Länder-Gremium ließ allerdings schon im Sommer durchblicken, dass Bremen nicht mit einem solchen Persilschein rechnen könne. Ein Konflikt um die Auszahlung der Konsolidierungshilfen schien vorprogrammiert.

Dass es jetzt voraussichtlich nicht mehr dazu kommt, hat mit einer ganzen Reihe günstiger Entwicklungen in den Bremer Finanzen zu tun. Sie bewirken in der Summe, dass Bremen die Defizitobergrenze in der Jahresschlussrechnung 2016 doch noch unterschritten hat.

Geringere Flüchtlingskosten

Der wichtigste Faktor sind die Flüchtlingskosten. Ging Bremen im Frühjahr auf der Grundlage der Zahlen für ganz Deutschland noch von 8000 Neuankömmlingen aus, so waren es letztlich nur 3200. Entsprechend weniger musste für zusätzliche Unterkünfte und Betreuungspersonal ausgegeben werden. Die Ersparnis liegt bei rund 150 Millionen Euro.

Auch die günstige Zinsentwicklung leistete einen erheblichen Beitrag (rund 40 Millionen Euro). Da Bremen bis zur Jahresmitte keinen regulären Haushalt hatte und deshalb kaum neues Personal im öffentlichen Dienst eingestellt werden konnte, ergaben sich auch auf diesem Gebiet deutliche Einsparungen von rund 30 Millionen Euro.

Steuermehreinnahmen in beträchtlicher Höhe taten ein Übriges. Was noch fehlte, um das Defizit unter die „rote Linie“ zu drücken, wurde im Wesentlichen durch finanztechnische Umschichtungen bewerkstelligt.

Entlastungen von rund 350 Millionen Euro

Aus sogenannten Sondervermögen, die zweckgebunden für Investitionszwecke neben dem eigentlichen Haushalt existieren, wurden Mittel in zweistelliger Millionenhöhe entnommen. Unterm Strich ergaben sich für den Haushalt des abgelaufenen Jahres Entlastungen von rund 350 Millionen Euro.

Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) und Finanzsenatorin Karoline Linnert (Grüne) zeigten sich am Dienstag bei einer Pressekonferenz im Rathaus erleichtert darüber, dass Bremen 2016 finanzpolitisch doch noch die Kurve gekriegt hat.

„Bremen hält weiterhin Kurs. Auch unter den extrem schwierigen Rahmenbedingungen des letzten Jahres ist es durch eine konsequente Haushaltsführung gelungen, die Vereinbarungen mit dem Bund und den anderen Ländern einzuhalten“, reklamierte Sieling für den Senat. Das ist „das Ergebnis solider Finanzpolitik gerade auch in einer Ausnahmesituation“.

Hoffnung für 2017

Sowohl der Bürgermeister als auch Senatorin Linnert drückten ihre Hoffnung aus, dass es auch 2017 gelingen werde, das Defizit des kleinsten Bundesland innerhalb der Grenzen der Schuldenbremse zu halten. Doch das hänge auch von Faktoren ab, die von Bremen aus nicht steuerbar sind, etwa von der Entwicklung der Flüchtlingszahlen.

Die Oppositionsparteien in der Bürgerschaft reagierten prompt auf die Meldung aus dem Rathaus. Die Unterschreitung des Schuldenlimits sei „kein Grund für selbstgefälliges Eigenlob“, mahnte CDU-Fraktionschef Thomas Röwekamp. Nicht strukturelles Sparen habe den Bremer Haushalt 2016 noch auf die sichere Seite gebracht, sondern externe Faktoren wie die Zinsentwicklung und der Rückgang der Flüchtlingszahlen.

Aus der „Fehlplanung“ muss gelernt werden

Röwekamp rief die Finanzsenatorin auf, aus der „Fehlplanung“ des Haushaltsjahres 2016 zu lernen und die Zahlen für 2017 den Realitäten anzupassen. „Mit 350 Millionen Euro Unterschied am tatsächlichen Ergebnis vorbeizuplanen, ist wahrlich keine große Leistung“, so Röwekamp.

Auch Linken-Haushälter Klaus-Rainer Rupp setzte ein dickes Fragezeichen hinter die Erfolgsmeldung der Senatsspitze. Im Kern handele sich "nur um eine Kumulation günstiger Einmaleffekte und politischer Untätigkeit".

Durch sechs Monate haushaltslose Zeit sowie die anschließende Sommerpause habe der Senat über einen weiten Teil des Jahres 2016 keine wesentlichen Investitionen tätigen können. Rupp: "Kein Wunder, dass am Ende des Jahres die Zahlen stimmen, wenn man gar nicht erst mit dem politischen Handeln anfängt.“