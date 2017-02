In der Duckwitzstraße 69 soll ein Eros-Center mit 24 Zimmern entstehen. (Christina Kuhaupt)

Es hat schon mal funktioniert. Und vielleicht klappt es ja auch dieses Mal, ein geplantes Bordell in der Neustadt zu verhindern. Das hoffen zumindest 400 Bremerinnen und Bremer, die ihren Namen auf eine Unterschriftenliste gegen ein Bordell in der Duckwitzstraße gesetzt haben. Viele von ihnen leben in Grolland, jenseits der Ochtum, aber nah am geplanten Standort. Und sie wollen kein Bordell in ihrer Nachbarschaft. Auch der Beirat Neustadt lehnt das geplante Eros-Center ab. Die Baubehörde aber sieht keinen Grund, den Bauantrag zurückzuweisen.

Renate Rochner lebt in der Siedlung Grolland, sie ist 87 Jahre alt und sie macht sich Sorgen um ihren Stadtteil. Gemeinsam mit anderen Frauen sammelt sie seit Anfang Februar Unterschriften gegen das Bordell in der Duckwitzstraße 69, mehr als 400 haben sie schon. Es haben Anwohner unterschrieben, Geschäftsinhaber, Lehrer der Grundschule Grolland und Eltern, deren Kinder die Schule besuchen.

Sie befürchten, dass ein Bordell in der Nachbarschaft ihren Stadtteil abwertet und die Wohn- und Lebensbedingungen schlechter werden. „Und wir befürchten, dass Kriminalität und Drogen nachkommen“, sagt Renate Rochner. Sie wolle ein Bordell nicht in ihrer Nachbarschaft und sie sei auch generell gegen solche Einrichtungen.

Baugenehmigung soll im Februar erteilt werden

„Wir hoffen, dass die Baubehörde den Bauantrag ablehnt“, sagt sie. Wenn am Donnerstag die Baudeputation tagt, wollen die Frauen ihre gesammelten Unterschriften Bausenator Joachim Lohse (Grüne) überreichen. Auch ein Schreiben an ihn haben sie verfasst. „Statt des geplanten Großbordells sollte die Baubehörde eine familienfreundliche, zukunftsorientierte Nutzung der leer stehenden Gebäude und Freiflächen an der Duckwitzstraße auf den Weg bringen, gegebenenfalls durch Änderung des Bebauungsplanes“, lautet ein Satz aus diesem Schreiben.

Und ein weiterer: „Wir erwarten, dass von der Baubehörde positive Signale zur Entwicklung des Stadtteils ausgehen. Die Bewilligung eines Großbordells hat aus unserer Sicht den gegenteiligen Effekt.“

Ende vergangenen Jahres hatte der Eigentümer des Grundstücks, die Klassvilla Grundbesitz GmbH mit Hauptsitz in Bremen, einen Bauantrag gestellt. Der sieht ein Laufhaus mit zwei Etagen und insgesamt 24 Zimmern mit Doppelbetten vor. Das Gebäude soll künftig „Eros-Center“ heißen. Im Erdgeschoss ist eine Bar mit Tresen und Lounge geplant, auf jeder Etage soll es einen Bereich mit weiteren Bars sowie einen Konferenzraum mit jeweils acht Plätzen geben. Derzeit prüft ein Gutachter das statische Gutachten. Das sei zunächst nicht ausreichend gewesen, insbesondere im Punkt Fluchtwege, sagt der Sprecher der Baubehörde, Jens Tittmann. Die Baugenehmigung werde aber voraussichtlich noch im Februar erteilt.

Im Buntentorsteinweg siegten die Anwohner

Eine andere Möglichkeit gebe es auch nicht, es gelte deutsches Recht, sagte Tittmann. Die Behörde könne einen Bauantrag nicht aus moralischen Gründen ablehnen. Und das Gebiet sei nun einmal als Gewerbegebiet ausgewiesen. Auch wenn der Bebauungsplan geändert wird, weil sich beispielsweise die Baudeputation dafür einsetzt, ändere das an dem Bordell-Projekt erst einmal nichts.

„Für den Antragsteller gilt Bestandschutz.“ Das heißt, sein Antrag wird nach der Rechtslage bearbeitet, die bestand, als er den Antrag stellte. Ein veränderter Bebauungsplan könnte nur zukünftige Ausbauten und Erweiterungen verhindern, wenn er entsprechend formuliert sei, sagte Tittmann.

Renate Rochner hat Angst, dass es auf ihr Viertel zurückfällt, wenn in der Nachbarschaft ein Bordell gebaut wird. „Nachher heißt es: Wir gehen in den Grollander Puff.“ Als es vor Monaten schon einmal um die Ansiedelung eines Bordells im Buntentorsteinweg ging, hatte der Protest der Anwohner Erfolg: Der Eigentümer nahm von seinen Plänen, in dem Gebäude Wohnungen für Prostituierte einzurichten, Abstand.