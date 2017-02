Mittels einer Drehleiter maß die Polizei die Höhe des Baggers sowie der Stromleitung. (Christian Butt)

Nach Informationen der Feuerwehr sollten entlang der Fahrbahn Arbeiten an den Bäumen durchgeführt werden. Dazu wurde ein Bagger benötigt. Beim Abladen des Gerätes übersahen die Arbeiter eine Starkstromleitung, die zwischen Mahndorf und Uphusen über die Autobahn gespannt ist. Das Fahrzeug stieß gegen die Leitung und kappte dabei ein Kabel. Das Kabel verfing sich dann in den Bäumen und setzte kurzzeitig durch den anliegenden Starkstrom die Böschung in Brand.

Während die Polizei die Autobahn komplett sperrte, schalteten die Mitarbeiter der Achimer Stadtwerke die Leitung ab. Erst nach über einer Stunde konnte der Verkehr wieder freigegeben werden.