Mittels einer Drehleiter maß die Polizei die Höhe des Baggers sowie der Stromleitung. (Christian Butt)

Bei Baumfällarbeiten an der A 1 in Höhe Bremen-Mahndorf haben Arbeiter am Freitagvormittag eine Starkstromleitung übersehen. Ihre selbst fahrende Fällmaschine riss die Leitung ab, das Kabel prallte dann gegen einen Sattelzug. Dessen Fahrer blieb unverletzt. Die Autobahn musste in dem Bereich über eine Stunde gesperrt werden.

Nach Angaben der Polizei waren für die angemeldeten Fällarbeiten der Seitenstreifen und der rechte Fahrstreifen der Autobahn in Fahrtrichtung Osnabrück gesperrt worden. Als die Bauarbeiter eine selbst fahrende Holzfällmaschine einsetzten, übersahen sie die Starkstromleitung, die dort quer über die Autobahn gespannt ist. Das Baustellenfahrzeug stieß gegen die Leitung und durchtrennte ein Kabel.

Ein Kabelende fiel laut Polizei direkt neben der Autobahn zu Boden. Durch den Starkstrom geriet die Böschung in Brand, das Feuer erlosch jedoch nach kurzer Zeit von allein.

Das andere abgerissene Kabelende stieß auf der Gegenfahrbahn gegen einen Sattelzug und landete dann auf der Fahrspur. Am Führerhaus des getroffenen Lastwagens – laut Polizei handelte es sich um einen leeren Gefahrguttransporter – entstanden erhebliche Schäden.

Während die Autobahnpolizei die A 1 in beiden Richtungen sperrte, schalteten Notfallteams der Achimer Stadtwerke die Starkstromleitung ab. Erst nach über einer Stunde konnte der Verkehr wieder freigegeben werden. Nach Angaben der Polizei wurde die Holzfällmaschine zur Spurensuche sichergestellt.