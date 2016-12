Sandra Schellnack unterwegs im Nationalpark Pan de Azúcar, der zur Region Atacama gehört. (fr/privat)

Eine neue Universität, eine andere Kultur und Sprache, viele Eindrücke: Ein Auslandssemester ist für Studenten im besten Fall eine schöne Herausforderung. Sandra Schellnack hat es Anfang August gleich auf einen anderen Kontinent verschlagen. Sie verbringt ihr viertes Semester derzeit in Chile. Doch die 22-Jährige ist dort vor eine Herausforderung gestellt, mit der sie im wahrsten Sinne nicht gerechnet hat: Bisher hat sie kein Geld von der zuständigen Behörde in Bremen bekommen.

Die gebürtige Bremerin studiert zwar in Rostock, das Landesamt für Ausbildungsförderung Bremen, angesiedelt bei der Senatorin für Kinder und Bildung, ist allerdings bundesweit für Studenten zuständig, die eine Universität in Mittel- und Südamerika besuchen. Neben Chile sind das etwa die Länder Argentinien, Uruguay oder Ecuador.

Im Mai habe ihre Tochter den Antrag auf Förderung für das Semester an der Universidad de Playa Ancha in Valparaiso gestellt, sagt Carmen Schellnack, Mutter der Lehramtsstudentin. Im Juli habe sie auch alle bis dahin noch fehlenden Unterlagen eingereicht. „Doch seit Monaten telefonieren wir nun dem Geld hinterher.“ Schellnack versucht, ihrem Kind von Bremen aus zu helfen, doch ohne Erfolg. Es gebe anscheinend einen großen Personalmangel in der Behörde. „Ich habe für die Mitarbeiter Verständnis. Das ändert aber nichts daran, dass mein Kind kein Geld hat. Das kann einfach nicht sein.“

"Referat hatte massive Personalprobleme"

Seit drei Wochen wisse sie zumindest, dass die Unterlagen mittlerweile vollständig im System erfasst sind. Die Studenten sollen sich für ihre ersten sechs bis acht Wochen im Ausland sicherheitshalber ein eigenes Polster aufbauen, sagt Schellnack. Spätestens Anfang Oktober hätte das Geld demnach kommen müssen. Der Antrag auf das Bafög soll möglichst früh, sechs Monate bevor das Semester beginnt, eingehen. Doch Schellnack bekam keinen Bescheid, dass die Förderung deshalb später käme.

Annette Kemp, Pressesprecherin der Senatorin für Kinder und Bildung, bestätigt: „Unser Referat und das Landesamt hatten massive Personalprobleme.“ Es habe einige Umstrukturierungen gegeben. Viele Posten habe man zum 1. November neu besetzen müssen, weil Mitarbeiter ihren Platz wechselten oder langfristig erkrankt seien. Das habe Zeit gekostet. Nun sei der Engpass jedoch behoben, alle Stellen wieder besetzt. „Es gibt eine neue Mannschaft. Wir arbeiten die Fälle nun schnell ab.“ Dabei fange das Referat von hinten an. Die Studentin Sandra Schellnack habe am 24. November ebenfalls Bescheid bekommen, und in diesen Tagen soll das Geld rückwirkend für alle vier Monate kommen.

Familienmitglieder steuern Geld bei

Schellnack wundert sich über diese Aussagen. „Das ist schon erstaunlich. Die Mitarbeiter haben mir bis vor Kurzem keine Hoffnungen gemacht, dass bald etwas passiert.“ Laut Behörde gebe es Studenten, die noch länger warteten als ihre Tochter.

Schellnack habe deshalb zwischenzeitlich nicht weiter gewusst. „Man ist total verzweifelt und hilflos.“ Ihre Tochter habe natürlich Ausgaben und müsse in Chile leben. Ohne die finanzielle Hilfe der Familie hätte sie das Semester in Lateinamerika, das eigentlich erst im Februar endet, längst abbrechen müssen. „Wer etwas über hat, schickt es ihr. Jeder aus der Familie steuert etwas bei.“

Das Auslandssemester sieht ihre Studienverordnung vor: Schellnack studiert Spanisch als Fremdsprache und braucht den Auslandsaufenthalt für ihren Abschluss. Die Mutter macht sich Sorgen. „Nun sitzt sie am anderen Ende der Welt – ohne das Geld.“ Es sei traurig, dass ihr Kind deshalb immer auch über ihre finanzielle Situation nachdenken müsse. Eigentlich solle sie sich doch auf das Studium, das Land und die Menschen konzentrieren, sagt Schellnack.

Bescheid und Geld sind bislang nicht da

Nach einer Wartezeit von acht Wochen habe es zumindest einen Vorschuss von 360 Euro pro Monat geben müssen, der im Nachhinein mit dem regulären Bafög verrechnet werde, sagt Schellnack. Doch das habe in Bremen niemand gewusst. „Das wurde uns nicht angeboten. Der Anspruch war der Behörde nicht bekannt.“

Sprecherin Kemp sagt, die Situation im Referat habe der Behörde Grund zur Sorge gegeben. Wie viele liegengebliebene Fälle wie der von Sandra Schellnack es insgesamt gegeben habe, darüber könne sie nichts sagen. „Wir haben keine Strichliste geführt.“

Vor allem ein Satz ist Carmen Schellnack bei ihrer Recherche für ihre Tochter in Erinnerung geblieben. Auf der Homepage des Studentenwerks stünde er: Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches Studium ist seine gesicherte Finanzierung. „Da lache ich mich krank.“

Bis heute gingen bei Sandra Schellnack weder Bescheid noch Geld ein. „Sie macht Online-Banking und sieht das sofort. Und sie hat darum gebeten, dass Bescheide per Mail kommen. Noch ist beides nicht da“, sagt ihre Mutter. Eine gute Nachricht sei diese Woche aber gekommen: Oma habe wieder Geld überwiesen.