In Bremen-Blumenthal musste aufgrund des Hochwassers ein Parkplatz geräumt werden. (Barbara Wenke)

Ohne größere Schäden ist ein neuer Sturm in der Nacht zum Donnerstag über Niedersachsen und Bremen hinweg gefegt. Die Polizeistationen in den Regionen Hannover, Braunschweig, Oldenburg, Lüneburg und Osnabrück verzeichneten keine besonderen Unfälle. Auch im Harz gab es nach Angaben des Lagezentrums in Göttingen keine Besonderheiten.

In der Nacht zum Freitag erwartete der Deutsche Wetterdienst das neue Sturmtief "Egon" mit schweren und teils orkanartigen Böen. Zudem sind in Südniedersachsen Neuschneemengen zwischen 10 und 20 Zentimetern möglich, die für massive Behinderungen im Straßen- und Bahnverkehr sorgen können.

Osterdeichwiesen wurden überflutet

Die erste von mehreren leichten Sturmfluten hatte in der Nacht zum Donnerstag die Küste erreicht. In Cuxhaven erreichte der Pegel einen Wasserstand von zwei Metern über dem mittleren Tidehochwasser. In Bremen wurden die Osterdeichwiesen am Weserstadion überflutet.

Außerdem hat die Fährgesellschaft Bremen-Stedingen am Donnerstag um 13.30 Uhr ihren Betrieb zwischen den Anlegestellen in Vegesack und Lemwerder wegen Hochwassers eingestellt. Die Schiffe zwischen Berne und Farge fahren noch. Ob auch der Betrieb an diesen Fährstellen eingestellt werden muss, konnte die Betreibergesellschaft um 14.20 Uhr nicht mit Sicherheit sagen. In Blumenthal ließ die Polizei bereits Autos entfernen, die von ihren Haltern im überschwemmungsgefährdeten Parkplatzbereich abgestellt waren. Vor den Fährstellen bildeten sich lange Autoschlangen.

Erhöhte Wasserstände bis Sonntag

In Bremerhaven hatte die Polizei bei einem Wasserstand von zwei Metern keine Einsätze wegen des Unwetters.

Die Sperrwerke entlang der Unterelbe sowie das Hunte-, das Lesum- und das Ochtumsperrwerk wurden nach Angaben des Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz geschlossen. Dort wird noch bis Sonntag mit erhöhten Wasserständen gerechnet, daher ist vorerst keine Schadensbilanz abzusehen.

Einschränkungen gab es teilweise im Fährverkehr zu den Inseln, so fiel am Morgen die Überfahrt von Cuxhaven nach Helgoland aus. (bak/dpa/lni)