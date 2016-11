Bei den Mitarbeitern des Stadtamtes herrscht nach der Personalversammlung in der Glocke immer noch Verunsicherung. (Frank Thomas Koch)

Im Stadtamt brodelt es hinter den Kulissen: „Die Stimmung der Mitarbeiter ist schlecht“, so die Vorsitzende des Personalrates, Dörte Scholz. Kein Wunder: Im September hatten viele von ihnen aus der Zeitung erfahren, dass Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) das Stadtamt bis Ende dieses Jahres zerschlagen will. Bis heute gebe es nicht genügend Informationen darüber, was aus den Mitarbeitern wird, kritisierte Dörte Scholz am Mittwoch nach einer Personalversammlung in der Glocke.

Angekündigt war eine nicht öffentliche Aussprache zwischen dem Innensenator, der Amtsleitung, dem Personalrat und der Gewerkschaft der Polizei. Der Kleine Saal des Konzerthauses war bis auf den letzten Platz besetzt, als der Personalrat die Presse bat, den Raum zu verlassen.

Aus den Reihen der Mitarbeiter war anschließend zu hören, dass die Aussprache für sie eine Enttäuschung gewesen sei. „Die Mitarbeiter des Stadtamtes sind verunsichert“, erklärte Dörte Scholz, „denn sie wissen nicht, was als Nächstes passiert und wo sie in Zukunft arbeiten werden.“

"Es gibt nicht mehr Personal."

Auch stehe nicht fest, was nach der Zerschlagung des Amtes getan wird, damit sich die Situation für die Bürger verbessere. Nach wie vor sei nicht klar, wie die Landesregierung verhindern will, dass die Menschen im nächsten Sommer wieder vor dem Amt Schlange stehen und monatelang auf ihre Geburts- und Sterbeurkunden warten müssen. „Es gibt nicht mehr Personal“, so Scholz.

Unklar sei auch, wie der Senator die neue Struktur bis Ende dieses Jahres umsetzen will. „Wir haben keine genauen Informationen. Die sechs geplanten Projekte werden erst noch erarbeitet“, sagte Dörte Scholz. Danach müsse das Konzept dem Gesamtpersonalrat vorgelegt werden, und erst dann gehe es um die Umsetzung. „Wie der Senator das in dem engen Zeitplan schaffen will, entzieht sich meiner Kenntnis.“

Kritik äußerte auch Jochen Kopelke von der Gewerkschaft der Polizei. Der Landesvorsitzende sagte: „Einen Neuanfang hätte ich mir anders vorgestellt.“ Aus Sicht der Gewerkschaft löse allein die Neuorganisation der Aufgaben des Stadtamtes die Probleme nicht. Danach müsse weiter Personal abgebaut werden, obwohl dringend zusätzliche Mitarbeiter benötigt würden.

Hohe Krankheitsquote

Die Informationstechnik sei dermaßen veraltet, dass es immer wieder zu Ausfällen komme. Das erschwere die Arbeit enorm. Und es gebe eine hohe Krankheitsquote, die offenbar in Zusammenhang mit der Arbeitsbelastung und der bisherigen Führung zu sehen ist. „Das alles ist nicht weg, nur weil das Stadtamt zerschlagen wird“, so Kopelke. Nötig seien zusätzliche Ressourcen und mehr Personal.

Das jedoch kann Ulrich Mäurer nicht versprechen. Er habe sich dafür eingesetzt, mehr Personal zu bekommen, das jedoch sei am zerrütteten Verhältnis zum Personalrat gescheitert, so der Senator. Großes Unverständnis erntete Mäurer dem Vernehmen nach, als er sich vor die bisherige Amtsleiterin Marita Wessel-Niepel stellte.

Nicht wenige Mitarbeiter halten Wessel-Niepels Führung und ihren Umgang mit den Mitarbeitern für einen Grund, der zur Zerschlagung des Stadtamtes geführt hat. Mäurer aber habe die Arbeit der Amtsleiterin ausdrücklich gelobt. Wie Teilnehmer der Versammlung berichten, ist es dem Senator nicht gelungen, Zuversicht zu verbreiten.

Positives Beispiel Standesamt

Mäurer dagegen sagte im Anschluss an die Aussprache: „Die Stimmung wird sich erst in ein paar Wochen grundlegend verändern.“ Seine Hoffnung schöpft er zum wiederholten Mal aus dem Beispiel Standesamt: „Anfang August hat dort auch große Verunsicherung geherrscht. In drei Monaten ist es uns gelungen, die meisten Probleme abzustellen.“ Die Mitarbeiter sehen laut Mäurer Licht am Ende des Tunnels. Ihre Integration in die senatorische Behörde habe ihnen neue Perspektiven eröffnet.

Bis dahin liegt noch Arbeit vor dem Innensenator. Seit Wochen verhandelt er mit dem Senator für Umwelt, Bau und Verkehr, Joachim Lohse (Grüne). Dessen Ressort soll die Kfz-Zulassungen und den Bereich Fahrerlaubnisse vom Stadtamt übernehmen. Doch Lohse ist offenbar skeptisch, was die Reform angeht.

Mit Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD) dagegen habe er sich im Grunde geeinigt, es seien aber noch viele Details offen, sagte Mäurer am Mittwoch. Das Wirtschaftsressort soll künftig auch für das Marktwesen sowie Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten zuständig sein.

Kein Vertrauensverhältnis mit dem Personalrat des Stadtamts

Zur Kritik an seinem engen Zeitplan sagte Mäurer: „Wir müssen sicherstellen, dass der laufende Betrieb nicht kollabiert. Deshalb können wir uns nicht beliebig viel Zeit lassen.“ Umzüge in andere Gebäude soll es vorerst nicht geben, das sei ein mittelfristiges Thema, so Mäurer.

Wie Personalrätin Dörte Scholz berichtete, interessierte die Mitarbeiter unter anderem, warum sich der Senator nicht schon früher mit der Situation der Beschäftigten auseinandergesetzt habe und ob er sich mit der Zerschlagung des Stadtamtes aus der Verantwortung für die Missstände stehlen möchte. Mäurer sagte nach der Versammlung: Andere Wege als die Zerschlagung habe er nicht finden können, weil er am Personalrat des Stadtamts gescheitert sei. Mit diesem gebe es kein Vertrauensverhältnis, so Mäurer. „Ich habe gehofft, dass ich das drehen kann, aber ich bin gescheitert.“