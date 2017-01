Auf der Strecke zwischen Hannover und Bremen kommt es zu Verspätungen und Zugausfällen. (Frank Thomas Koch)

Regen, heftige Böen, Graupel und Schneefälle: Sturmtief "Axel" hat für Verkehrsbehinderungen in Niedersachsen gesorgt. Nach Schnee- und Hagelschauern kam es am Mittwochmorgen auf der Autobahn 1 Hamburg-Bremen zwischen Oyten und Posthausen und auf der A27 bei Bremen zu mehreren Glätteunfällen. Dabei wurden ein 36-Jähriger schwer und mehrere Autofahrer leicht verletzt. Kurzzeitig war die A1 in Fahrtrichtung Hamburg für Bergungsarbeiten gesperrt.

An der Bahnstrecke von Bremen nach Hannover fielen mehrere Bäume um. Die Folge: Auf dem Abschnitt zwischen Eystrup und Nienburg/Weser wurde ein Ersatzverkehr eingerichtet, der Fernverkehr musste weiträumig über Rheine und umgeleitet werden.

Der Deutsche Wetterdienst hatte vor orkanartigen Böen gewarnt. Im Harz musste daher die Brockenbahn auf der Fahrt zum Gipfel stoppen. In der Nacht zum Donnerstag sollte der Wind aber allmählich nachlassen. Hunderte Skifahrer nutzten am Wurmberg bei Braunlage die frisch gefallenen 40 Zentimeter Schnee und gingen am Hexenritt auf die Pisten. Schneekanonen wurden nicht gebraucht, mehrere Lifte waren im Einsatz.

An der Nordsee lief bei erhöhten Wasserständen eine leichte Sturmflut auf, Schäden wurden aber zunächst nicht bekannt. Auf der Insel Wangerooge zerschlug der Sturm zwei der fünf Container, die bei Weihnachtsstürmen vor Uferbefestigungen angetrieben worden waren. Weitere zwei Container am Westende wurden aufgerissen, die Holzladung verteilte sich am Strand. Die Bergung der Container soll am Freitag beginnen. Die Fähren zur Insel fielen am Nachmittag aus, auch die Helgoland-Fähre stellte ihren Betrieb in Cuxhaven ein.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes türmten sich die Wellen in der Deutschen Bucht bis zu sieben Meter hoch. Dort kämpfte sich auch ein US-Frachter mit militärischer Ausrüstung in Richtung Bremerhaven. Das Transportschiff bringt Material einer Panzerbrigade, die die Nato-Operation "Atlantic Resolve" in den östlichen Nato-Ländern verstärken soll. (lni)