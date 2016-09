Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Razzia nach Relikt in Bremen Suche nach dem verlorenen Kreuz

Jan Oppel

Einsatzkräfte der Polizei Steinfurt haben am Mittwochmorgen einen 42-Jährigen in Bremen-Huchting verhaftet. Der Mann steht im Verdacht den Diebstahl des sogenannten Borghorster Stiftskreuzes in Auftrag gegeben zu haben.