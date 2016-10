Von Anfang an gehört Werner Rehbein zu den Organisatoren des Tages der älteren Generation. Nicht nur mit Luftballons will er auf die Belange der Jüngeren aufmerksam machen. (Mikhail Galian)

„Eines Morgens in aller Frühe, Bella Ciao, Bella Ciao – Ciao Ciao Ciao", schallt der Song in der Version von Hannes Wader aus den Lautsprecherboxen auf den Hanseatenhof. In der Bremer Innenstadt steht die Musikgruppe „Pflegenotstand“ auf der Bühne und singt für die zahlreichen Senioren, die sich zum Internationalen Tag der älteren Generation am Sonnabend auf dem Platz eingefunden haben.

Die Veranstaltung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) steht unter dem Motto „Altersarmut per Gesetz? Solidarische Rente jetzt!“, doch an diesem Nachmittag geht es nicht vorwiegend um die Probleme der Älteren, sondern vielmehr um die Zukunft, um die Rente der Kinder und Enkel.

Immer wieder sind Jüngere Thema

Themen wie das niedrige Rentenniveau, soziale Gerechtigkeit, Altersarmut oder Frauen und Alleinerziehende, die mit ihrer Altersvorsorge nicht über die Runden kommen, bestimmen die Gespräche. Aber immer wieder geht es um die Jüngeren. „Wir wollen hier auch die Probleme ansprechen, die unsere Kinder in Zukunft haben werden ", sagt Gerd Bohling. „Wir wollen die jüngere Generation aufwecken."

Bohling hat selbst drei Kinder und fragt sich: „Was werden die irgendwann einmal an Altersvorsorge bekommen?" Der 85-Jährige koordiniert die acht Seniorenarbeitskreise im DGB. Einmal im Monat treffen sich etwa 25 Personen, um unter anderem diese Veranstaltung zu organisieren. Die Mitglieder des Organisationsteams wollen mit ihren Forderungen der „Politik auf den Schlips treten“.

Auch Sicherheitsgefühl beschäftigt Senioren

„Wir müssen die jüngere Generation aufrütteln, ihnen den Ernst der Lage bewusst machen", sagt auch Eckhard Lindhorst von der Seniorengruppe der Gewerkschaft der Polizei. Vor ihm liegen viele kleine Zettel und Broschüren, um unter anderem auf die Beratungsstellen der Polizei in Sachen Sicherheit aufmerksam zu machen.

Das Sicherheitsgefühl ist auch so ein Thema, mit dem sich die Senioren beschäftigen. Vom Abbau der Polizeireviere bis hin zu Einbruchsschutz und eben der finanziellen Absicherung.

Kurswechsel in der Rentenpolitik

Auf der Bühne fordert DGB-Chefin Annette Düring den dringend notwendigen Kurswechsel in der Rentenpolitik. Die gesetzliche Rente müsse gesichert und das immer stärker sinkende Rentenniveau aufgehalten werden. Das sei vor allem im Interesse der Menschen, die bald in Rente gehen. Annette Düring zitiert aus einer Prognose, wonach das Rentenniveau von derzeit 47,8 Prozent bis 2030 auf 43 Prozent sinken wird.

Das Rentenniveau beschreibt das Verhältnis der Standardrente zum Durchschnittseinkommen der Erwerbstätigen im selben Jahr. Alle Parteien müssen sich zur Bundestagswahl an der Sicherung der Systeme messen lassen, sagt Düring. „Es ist nicht mehr hinnehmbar, dass jemand 35 bis 40 Jahre gearbeitet hat und dann mit seiner Rente gerade so hinkommt", kritisiert Düring. So werde den jungen Menschen das Vertrauen in das Sozialsystem genommen.

Rainer Kuhn von Verdi spricht über Altersarmut und weist darauf hin, dass immer mehr Menschen ihren Alltag nicht mehr bestreiten können. Besonders bedroht seien Frauen, die trotz gleicher Arbeit nicht gleichgestellt seien. Die Gehaltslücke zwischen Männern und Frauen werde im Alter zur riesigen Kluft. Es bestehe dringender Handlungsbedarf.

Viele Einrichtungen sind mit Ständen vertreten

In dem kleinen Pavillon-Dorf mit Ständen von Gewerkschaften und Parteien sind Tische und Bierbänke aufgebaut, es gibt Kuchen und auch Suppe ist noch da. DKP, SPD, Die Linke oder der Sozialverband Deutschland, der Deutsche Gewerkschaftsbund, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft sowie die Gewerkschaft der Polizei haben ihre Stände aufgebaut und versorgen die Besucher mit Informationsmaterial.

„Die Veranstaltung wächst jedes Jahr, es kommen immer mehr Menschen", sagt DGB-Gewerkschaftssekretärin Daniela Teppich. Neben den Reden der Gewerkschafter Düring und Kuhn hält Reiner Heyse einen Vortrag mit dem Titel „Seniorenaufstand“.

Musikalische Unterhaltung und Projekte

Nach der Band "Pflegenotstand" stehen das Rap-Projekt „Gewalt hat viele Gesichter“ oder „Die Bazillen“ und die Verdi-Jugend mit Kabarett auf der Bühne. Holger Zantopp liest auf Plattdeutsch eine Geschichte über das Leben eines Rentnerpaars vor.

Der Internationale Tag der Älteren Generation würdigt seit 1990 die Leistungen der älteren Generation und wurde auf Beschluss der Vereinten Nationen ins Leben gerufen. An diesem Tag wird international verstärkt auf die Situation und Bedeutung älterer Menschen in der und für die Gesellschaft aufmerksam gemacht.