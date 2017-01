Ab 2018 soll die Müllabfuhr in Bremen neu organisiert werden. (Frank Thomas Koch)

Planungssicherheit für die Müllwerker in Bremen: Die künftigen Beschäftigten einer Anstalt öffentlichen Rechts für die Abfallwirtschaft und die Stadtreinigung werden nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) bezahlt. Das haben Umwelt- und Finanzbehörde bekannt gegeben. Nach mehreren Verhandlungsrunden haben sich die Stadt Bremen und die Gewerkschaft Verdi auf dieses Ergebnis verständigt.

Der Tarifvertrag gilt für Beschäftigte, die vom Senator für Umwelt, Bau und Verkehr sowie vom Umweltbetrieb Bremen in die neugebildete Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) wechseln. Und er gilt auch für die Beschäftigten, die von privaten Recyclinghöfen oder vom privaten Abfallentsorger Eno in die Anstalt wechseln. Für die Angestellten von Behörde und Umweltbetrieb gilt ferner, dass alle bisher erworbenen Besitz- und Rechtsstände – etwa im Bereich der Altersversorgung – erhalten bleiben. Sie haben im Falle einer Insolvenz außerdem ein Rückkehrrecht in den öffentlichen Dienst. Der Gesamtpersonalrat wird die Beschäftigten vertreten, bis sich ein eigener Personalrat der AöR Abfallwirtschaft und Stadtreinigung konstituiert hat, heißt es aus den Behörden.

Anlass für die Verhandlungen war die anstehende Neuordnung von Müllabfuhr und Stadtreinigung in Bremen. Wie berichtet, laufen die Verträge mit dem privaten Entsorger Nehlsen im kommenden Jahr aus. Die rot-grüne Koalition hat sich vorgenommen, die Abfallwirtschaft zumindest teilweise zu rekommunalisieren. Bremen gründet daher die sogenannte Anstalt öffentlichen Rechts, unter deren Dach zwei mehrheitlich private Gesellschaften – Müllabfuhr und Straßenreinigung/Winterdienst – betrieben werden.

Die Frage nach der Entlohnung der Beschäftigten dieser neuen Gesellschaften wird aller Voraussicht nach Auswirkungen auf die Höhe der Müllgebühren haben. Im Raum stand eine Bezahlung nach dem niedrigeren Branchentarif oder eine Bezahlung nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes, bei dem die Müllwerker und Straßenreiniger besser entlohnt werden. Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) hatte im vergangenen Jahr betont, dass die Neuordnung der Abfallwirtschaft für die Bürger nicht teurer werden darf. Aus Fachkreisen verlautete aber im Herbst, dass eine Verständigung auf eine Bezahlung der Müllwerker nach dem TVöD einen Drei-Personen-Haushalt um zusätzlich etwa zehn Euro belasten könnte.

Im Senat zeigte man sich mit dem Ergebnis zufrieden. „Wir haben nach mehreren Verhandlungsrunden einen für beide Seiten tragfähigen Kompromiss gefunden“, teilten Finanzstaatsrat Henning Lühr und Umweltstaatsrat Ronny Meyer mit. „Der Tarifabschluss ist ein wichtiger Baustein für die anstehende Neuorganisation der Abfallwirtschaft.“