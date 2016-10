Im Bremer Stadtamt hat es erneut eine technische Panne gegeben. (Frank Thomas Koch)

Die Mitarbeiter und Kunden des Bremer Stadtamtes kommen nicht zur Ruhe. Hatte in der vergangenen Woche ein Softwareproblem zu Systemausfällen in der Behörde geführt (wir berichteten), kam es am Mittwochmorgen zu einem erneuten Problem. Dieses Mal war nach Angaben von Stadtamtsleiterin Marita Wessel-Niepel ein Ausfall zentraler Server die Ursache dafür, dass die Bedienung der Kunden in vielen Bereichen erschwert wurde.

Unter anderem sollen im Bürgerservicecenter Mitte und in der Ausländerbehörde die Sprechanlagen zum Aufrufen der Kunden nicht funktioniert haben. Wessel-Niepel rät Kunden der Ausländerbehörde und des Bürgerservicecenters, die keinen Termin haben, insbesondere bei Pass-und Meldeangelegenheiten erst in der nächsten Woche zu kommen, wenn es sich nicht um einen Notfall handelt.

IT-Dienstleister macht Probleme

Der Vorfall reiht sich in eine Serie technischer Pannen ein, die es nach Angaben von Wessel-Niepel immer wieder in den vergangenen Wochen und Monaten gegeben hat und die das Stadtamt in einer ohnehin schon kritischen Personalsituation zusätzlich belasten. Grund dafür seien Probleme mit dem zentralen IT-Dienstleiter Dataport.

Die zahlreichen Technikausfälle seien in den vergangenen Monaten bereits Gegenstand von Gesprächen gewesen, die der Senator für Inneres und die Finanzsenatorin mit Dataport geführt haben – bisher ohne Ergebnis, weshalb sich Wessel-Niepel erneut an die Innenbehörde gewandt hat. Sie erhofft sich, dass die vorgesehene Zentralisierung der IT-Aufgaben beim Senator für Inneres die Situation verbessert. Dort will man jetzt schnell eine Lösung mit Dataport finden. Ein alternativer Dienstleister sei bisher nicht im Gespräch, sagte eine Sprecherin der Innenbehörde.