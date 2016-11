Das männliche Opfer berichtet von Drohungen, die ihn über sein Handy erreicht haben sollen. (Symbolbild) (dpa)

27. April – 92 Anrufe, 30. Mai – 40 Anrufe, 29. Juli – 61 Anrufe. . . Tag für Tag, Monat für Monat arbeitet sich der Vorsitzende Richter durch scheinbar endlose Anruflisten aus dem Jahr 2014. Anrufe, SMS, Nachrichten auf der Mailbox – es geht um Stalking in diesem Prozess. Eine Frau, die ihren Ex-Freund drangsaliert. Und keineswegs nur per Telefon.

Mehr als neun Jahre waren das heute 42-jährige Opfer und die 48-jährige Angeklagte ein Paar. Im Juni 2013 trennte er sich von ihr. Zwei Monate war danach Funkstille. Dann begann das, was die beiden nun vor das Landgericht führt, ihn als Zeugen, sie als Angeklagte – Sachbeschädigung, Nötigung, Beleidigung.

Anfangs hätten die vielen Anrufe ihn nur genervt, berichtet der 42-Jährige. Ständig habe sie Sachen von ihm zurückgefordert, die sich angeblich noch in seiner Wohnung befanden. Dabei sei dies längst alles geregelt gewesen. „Sie macht das, um mich zu ärgern“, habe er anfangs gedacht. Auch, als es immer mehr Anrufe wurden und sie immer wieder vor seiner Tür stand. Schon da habe er überlegt, sie anzuzeigen, dann aber doch geglaubt, das Ganze werde sich wieder beruhigen.

Bis zum 17. Dezember 2014. Damals habe er abends auf der Straße dumpfe Schläge gehört, erzählt der Mann. „Ich dachte, da tritt jemand gegen eine Mülltonne.“ Weil der Krach nicht aufhörte, schaute er aus dem Fenster. Und sah seine ehemalige Freundin, die mit einem Hammer seinen Audi A8 bearbeitete. Dabei habe sie ihn lautstark beschimpft.

"Wenn ich dich sehe, mache ich dich kalt"

52 Schläge gegen die Karosserie registrierte die Polizei. Einmal rund um das gesamte Fahrzeug, das später als Totalschaden verbucht wurde.

Die Täterin konnte an dem Abend nicht gefasst werden, war aber nicht nur von ihrem Ex-Freund, sondern auch von Nachbarn eindeutig identifiziert worden. In einer ersten Verhandlung am Amtsgericht Blumenthal konnte sie sich nicht an die Schläge erinnern, gab aber an, dass es ihr Wagen gewesen sei. Den habe ihr der Freund vor der Trennung geschenkt. Außerdem bezichtigte sie ihn, sie aus Eifersucht immer wieder eingesperrt zu haben. Und dass er versucht habe, sie mit einem Bolzenschneider zu erschlagen. „Alles Blödsinn“, kommentiert der 42-Jährige dies nun kopfschüttelnd vor dem Landgericht. Und selbstverständlich sei es sein Fahrzeug gewesen. „Ich hatte nur einen Wagen, und den brauchte ich beruflich.“

Nachdem sein Pkw demoliert war, zeigte der Mann seine ehemalige Freundin das erste Mal an. Ruhe bekam er dadurch nicht. Im Gegenteil. Die Anrufe gingen weiter, auf der Mailbox wurde ihm gedroht: „Ich hole mir als Erstes die Kinder deiner Schwester und schlitze sie auf.“ In anderen Nachrichten war davon die Rede, sein Haus abzubrennen und sein neues Auto zu zerstören. „Verrecke, du Wichser. Ich werde nie aufgeben. Wenn ich dich sehe, mache ich dich kalt“, liest der Richter Mail-Box-Abschriften vor. Und: „Ruf doch die Polizei, die kann eh nichts machen.“

Verhandlung musste unterbrochen werden

Über die einstweilige Verfügung des Amtsgerichts, die ihr die Kontaktaufnahme zu ihrem Ex-Freund verbietet, setzte sich die Angeklagte hinweg. Der 42-Jährige fand seinen Briefkasten mit Müll vollgestopft und mit Bier übergossen, sein Wagen wurde mit Kot und Lebensmittelresten verschmiert, die Scheiben seiner Haustür wurden eingeschlagen. Einmal lag eine Schranktür in seiner Einfahrt – aus der Wohnung der Angeklagten. Sie hatte sie über 500 Meter durch die Vegesacker Fußgängerzone geschleppt. Anzeige folgte auf Anzeige, fünf waren es allein bis September 2014.

Das Gericht unterbricht am Freitag die Verhandlung. Am Mittwoch, 9. November, um 9.15 Uhr wird sie fortgesetzt. Noch sind weitere eineinhalb Jahre Stalking aufzuarbeiten und zahlreiche andere Zeugen zu hören.

Das Schlusswort an diesem Prozesstag hat das Opfer. Wie er sich bei all dem gefühlt habe, fragt eine Richterin den 42-Jährigen. Seine Lebensqualität habe sich geändert, antwortet er. „Jedes Mal, wenn ich aus dem Haus ging, habe ich erst mal geschaut, ob sie irgendwo steht.“ Seinen neuen Wagen habe er monatelang abends weit entfernt von seinem Haus abgestellt. Dazu stets die Sorge: „Ist wieder was passiert, wenn ich nach Hause komme?“

Auch nach gesundheitlichen Beeinträchtigungen erkundigt sich die Richterin. Der Mann winkt ab. Nein, er habe keinen Arzt aufsuchen müssen und nachts auch schlafen können. „Aber bei jedem Geräusch, bei dem ich wach wurde, habe ich mich gefragt, ob sie wieder vor der Tür steht.“