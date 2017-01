Schnee und Glätte sorgen in Bremen am Morgen für Verspätungen. (Stefanie Heitmann)

Eine entgleiste Straßenbahn hat am Freitagmorgen in Bremen für größere Verspätungen im öffentlichen Nahverkehr gesorgt. Weil eine Weiche vor dem Betriebsgelände der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) am Flughafen vereist war, habe sie nicht umgestellt werden können, sagte ein Sprecher.

Dadurch entgleiste die Bahn und blockierte die Hauptausfahrt des Betriebshofs. Zahlreiche Bahnen konnten das Gelände am Morgen nicht wie gewohnt verlassen, sondern mussten über eine Ersatzausfahrt und einen großen Umweg Richtung Innenstadt geleitet werden. "Die Straßenbahn hat zu einem ungünstigen Zeitpunkt den Verkehr blockiert", sagte der Sprecher.

Am Bremer Flughafen wurde aufgrund der Wetterlage der Flug nach Frankfurt/Main heute morgen um 7 Uhr gestrichen.

Die starken Schneefälle haben in der Nacht zu Freitag zu zählreichen Feuerwehreinsätzen geführt. Gegen 5 Uhr rückte die Feuerwehr Achim in die Zeppelinstraße aus. Hier hatte ein Baum unter der Schneelast nachgegeben und war auf die Fahrbahn gestürzt.

Bei Eystrup (Kreis Nienburg/Weser) kam es in Folge des Sturms zu Oberleitungsschäden, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte. Äste und Bäume beschädigten demnach die Leitungen.

Ein Ersatzverkehr werde eingerichtet, der Fernverkehr umgeleitet. Auch auf der Strecke Hannover-Hamburg gab es wetterbedingt Probleme. Bei Uelzen war die Strecke nach Angaben der Bahn nur einseitig befahrbar. Es kam zu Verspätungen.

Der Deutsche Wetterdienst warnt noch bis Mittag für Bremen und umzu vor starken Niederschlägen. (wk/lni)