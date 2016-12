Die Futtermischung beinhaltet unter anderem Sonnenblumenkerne und ist an der Domsheide verstreut worden. (Frank Thomas Koch)

Ein kalter Winter macht nicht nur vielen Menschen zu schaffen. Viele Tiere haben es nicht leicht, an ausreichend Nahrung zu kommen – auch wenn die meisten sich an die Bedingungen in der Nähe des Menschen und in einer Großstadt wie Bremen angepasst haben. Es kommt vor, dass Vögel Mülltüten aufreißen und Essensreste verzehren. Auch kleinere Nagetiere wissen sich auf diese Weise zu helfen.

Nun haben Unbekannte improvisierte Futterstellen in der Bremer Innenstadt eingerichtet. Auf dem Domshof, an der Domsheide und unter den Arkaden am Rathaus ist an mehreren Stellen eine Mischung aus Körnern sowie Mais und Erbsen ausgestreut worden. Diese Futterstellen sind an Bäumen oder an Häuserecken. Das Stadtamt Bremen weiß jedoch nichts von dieser Aktion und hat sie auch nicht genehmigt. Bei den Futterstellen handele es sich also um eine Verschmutzung. „Das Einrichten ist also eine Ordnungswidrigkeit“, erklärt der stellvertretende Leiter des Stadtamtes, Joachim ­Becker.

In der Stadt fällt auch auf, dass sich kaum Vögel an den Futterstellen bedienen. Allerdings ist gerade während der Mittagszeit das Menschenaufkommen ziemlich hoch. Auch Hundehalter führen ihre Vierbeiner immer wieder mit, was sicher zur Abschreckung der Vögel beitragen kann. Der Platz zum Füttern der Vögel scheint nicht optimal gewählt.

Eine Taube fliegt durch die Innenstadt. (Frank Thomas Koch)

Nabu warnt vor dem Füttern

Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) warnt auf seiner Webseite vor dem Füttern. Zwar könne das Erlebnis zur Artenkenntnis beitragen, allerdings profitieren vor allem Arten, die von der Natur so ausgestattet wurden, dass ihre Bestände durch kalte Winter nicht dauerhaft reduziert werden – so wie bei den Tauben in der Bremer Innenstadt.

Auch die Art der Futterstellen in der Bremer Innenstadt ist nicht geeignet. Der Nabu empfiehlt Futtersilos, bei denen die Tiere nicht im Futter herumlaufen und es mit Kot verschmutzen können. Dadurch könne die Übertragung und Ausbreitung von Krankheitserregern minimiert werden. Als Basisfutter seien Sonnenblumenkerne völlig ausreichend, da nahezu alle Arten diese essen. Die häufigsten Körnerfresser sind Meisen, Finken und Sperlinge. Für Weichfutterfresser wie Rotkehlchen, Heckenbraunelle, Amseln, Wacholderdrosseln oder Zaunkönige kann man Rosinen, Obst, Haferflocken und Kleie anbieten.

Futterplatz ist nicht optimal gewählt

Dabei ist jedoch darauf zu achten, dass dieses Futter nicht verdirbt. Keinesfalls sollte man salzige Nahrung wie Speck oder Salzkartoffeln anbieten. Auch Brot ist nicht zu empfehlen, da es im Magen der Vögel aufquillt und schnell verdirbt. Auch der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND) warnt vor dem Füttern von Vögeln. Nur bei dauerhaftem Frost oder geschlossener Schneedecke sei Füttern sinnvoll. Auch der BUND hebt die Wichtigkeit der Hygiene am Futterplatz hervor. Die Sauberkeit dort sei vor allem wichtig, um nicht andere Tiere wie zum Beispiel Ratten anzulocken. Diese können zum Übertragen von Krankheitserregern beitragen.

Der Futterplatz in der Bremer Innenstadt scheint also nur aus der Sicht von ausgewiesenen Vogelfreunden als gut gewählt. Legt man die Meinung von Nabu und BUND zugrunde, kommt man wohl zu dem Schluss, dass es zwar ein gut gemeinter Versuch, die Ausführung jedoch nicht optimal ist.