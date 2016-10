Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Feuer in Huchting Tischlerei brennt komplett nieder

Eine Tischlerei am Hohnhorster Weg in Huchting ist in der Nacht zu Freitag abgebrannt. Feuerwehren aus Bremen und Stuhr waren machtlos gegen die Flammen. Die Arbeiten dauern an.