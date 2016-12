Ein Bild, dass bewegte: Andreas Toba turnte in Rio trotz Schmerzen am Pauschenpferd. (imago/Moritz Müller)

„Das ist schon cool, was seit meiner Rückkehr aus Brasilien alles passiert ist“, sagt Andreas Toba dem WESER-KURIER. „Ich hätte im Traum nicht daran gedacht, dass ich einmal mit einem Bambi ausgezeichnet werde oder dass die Scorpions unbedingt ein Selfie mit mir machen wollen.“

Andreas Toba ist der Held von Olympia. Und das, obwohl er keine Medaille gewonnen hat. Der Turner hat sich mit einer ganz anderen Leistung im Gedächtnis der Zuschauer verewigt. Trotz einer schweren Knieverletzung hat der deutsche Mehrkampfmeister seine Mannschaft ins Olympia-Finale geturnt. Seitdem ist er ein Held. Der „Hero de Janeiro“. Und ein Vorbild für Teamgeist. Deshalb der Bambi und das Selfie. Und weitere Auszeichnungen: Beim Sportpresseball wurde er mit dem Pegasos-Preis geehrt, bei der Wahl zum „Sportler des Jahres“ erhielt er im Dezember den „Sparkassenpreis für Vorbilder im Sport“.

„Das ist alles sehr ungewohnt für mich, damit kann ich noch nicht so richtig etwas anfangen“, sagt der 26-Jährige. „Was mir aber sehr wichtig ist: Ich möchte mich unbedingt bei meinem Bremer Arzt bedanken, der mich gleich nach der Rückkehr aus Brasilien am Knie operiert hat und mich seit vielen Jahren sehr gut betreut. Mir geht es immer besser, und ich habe wieder mit dem Training angefangen.“

August 2016: Schon einen Tag nach der Operation im Krankenhaus Diako kann Andreas Toba die erste Schritte wagen. Sein Vater Marius hat ihn nach Bremen begleitet. (Frank Thomas Koch)

WM im kanadischen Montréal ist fest eingeplant

An der Europameisterschaft im Frühjahr in Rumänien, dem Heimatland seiner Eltern, wird er zwar nicht teilnehmen können. Aber die Weltmeisterschaft im Sommer im kanadischen Montréal ist fest eingeplant. „Dann werde ich wieder fit sein, dafür gebe ich alles“, sagt Toba. Und er hofft natürlich auf eine Medaille. Erste kleine Sprünge seien jetzt schon möglich. „Das ist ein sehr gutes Gefühl, aber ich muss das Knie noch schonen und vor allem keine weitere Verletzung riskieren“. Regelmäßig hat er Kontakt mit seinem Bremer Arzt, der seine Entscheidung unterstützt, die EM in Rumänien für dieses Ziel besser auszulassen.

Der Bremer Arzt ist Michael Bohnsack. Er ist Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie am Krankenhaus Diako in Gröpelingen. Seit vielen Jahren kennt er Andreas Toba, hat ihn bereits etliche Male operiert. Und er hat am Fernseher miterlebt, wie der 26-Jährige zum „Hero de Janeiro“ wurde. Es ist Anfang August und der erste Tag der olympischen Turnwettbewerbe. Nach dem Reck geht Andreas Toba auf die Matte.

Der deutsche Mehrkampfmeister läuft an, absolviert seine erste Bahn – und dann passiert es. „Es hat geknirscht und geknackt im Knie, ich wusste gleich, dass da etwas Schlimmes passiert ist“, sagt der 26-Jährige. Auch Michael Bohnsack ist sich sicher: „Da ist definitiv etwas kaputt gegangen.“ Ein Kreuzband- und Meniskusriss, wie sich später herausstellt.

"Mir ist der Atem gestockt"

„Mir ist der Atem gestockt. Ich weiß, wie sehr sich Andreas auf die Olympischen Spiele gefreut hat, und er war topfit.“ Die scheinen mit einem Schlag beendet, gestützt vom deutschen Mannschaftsarzt humpelt er in die Kabine. Nur wenige Minuten später stockt seinem Bremer Arzt erneut der Atem: Andreas Toba kehrt – humpelnd – zurück. „Wie wohl jeder Fernsehzuschauer habe ich erwartet, dass er sich auf die Bank setzt. Aber definitiv nicht, dass er schwer verletzt ans Pauschenpferd geht und turnt.“

Vielleicht hätte er es doch ahnen können. Denn: Andreas Tobas großes Vorbild ist sein Vater Marius. Auch der 48-Jährige war Turner. Einer der Besten im deutschen Kader. Und auch er hat bei Olympischen Spielen mit einer Schulterverletzung weitergemacht. 1996 war das, in Atlanta. An den Ringen, seiner Paradedisziplin. „‘Mister Powerman‘ wurde Marius Toba während seiner aktiven Zeit als Leistungssportler genannt“, sagt Michael Bohnsack. „Weil er so diszipliniert war und immer alles gegeben hat. Oft kompromisslos, was den Körper betrifft.“ Marius Toba gewann acht deutsche Meistertitel, 1996 wurde er Vize-Europameister an den Ringen, 1995 WM-Vierter und bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney Sechster.

Das Pauschenpferd ist die Paradedisziplin des Sohnes. Und 20 Jahre später macht er es wie der Vater: Trotz Kreuzband- und Meniskusriss absolviert er sein Programm, erreicht die höchste Punktwertung im deutschen Team und sichert den Kollegen damit den Platz im Finale. „Eigentlich ist er für eine Medaille nach Brasilien geflogen“, sagt Marius Toba dem WESER-KURIER vor wenigen Tagen. „Zurückgekommen ist Andreas mit einem anderen Titel, der ihn und den Turnsport wahrscheinlich bekannter gemacht hat als eine Medaille. Ich bin wahnsinnig stolz auf ihn wegen dieses Einsatzes für sein Team. Das Menschliche zählt, auch im Leistungssport. Das habe ich ihm immer vermittelt und mir immer gewünscht, dass er solch ein Teamplayer ist.“

Diako-Chefarzt Michael Bohnsack hat auch Marius Toba etliche Male operiert, unter anderem an der Schulter. Der frühere Olympia-Turner zeigt seinem Arzt mit einem Handstand auf dem Schreibtisch, wie fit er immer noch ist. Das Bild hat Bohnsack in seinem PC gespeichert. (Frank Thomas Koch)

"Weitere Schäden hätten Karriereende bedeuten können"

Michael Bohnsack operiert den Helden gleich nach der Ankunft aus Brasilien. Das gerissene Kreuzband wird ersetzt, der Innenmeniskus genäht. „Andreas hat Glück gehabt, dass nichts Schlimmeres passiert ist und der Gelenkknorpel keinen Schaden genommen hat“, sagt Michael Bohnsack. Auch er honoriert den Einsatz für das Team und ein gemeinsames Ziel, aber er weiß auch: „Weitere Schäden am Knie hätten das Karriereende bedeuten können. Umso großartiger ist dieser Einsatz von Andreas zu bewerten.“

Nur einen Tag nach der Operation verlässt Andreas Toba das Bremer Krankenhaus wieder in Richtung Hannover, dort lebt die Familie. Und von dort kennt Michael Bohnsack Vater und Sohn. Anfang der 1990er-Jahre arbeitete der Orthopäde an der Medizinischen Hochschule Hannover und betreute viele Kaderathleten am Olympiastützpunkt – darunter die Turner. Marius Toba war damals gerade aus Rumänien nach Deutschland gekommen, hatte bereits für sein Heimatland bei Olympia geturnt. „Wir haben uns sofort sehr gut verstanden, Marius ist unglaublich witzig und immer gut drauf. Über die Jahre ist daraus eine Freundschaft geworden“, sagt Michael Bohnsack. Der Arzt besucht die Tobas in den Ferien in Rumänien.

Freude über Auszeichnungen ist groß

Auch nach dem Wechsel als Chefarzt an das Bremer Krankenhaus Diako bleiben Andreas und Marius Toba bei Michael Bohnsack in Behandlung – sofern ein chirurgischer Eingriff notwendig ist. „Wir kennen uns so lange, da hat sich großes Vertrauen entwickelt“, sagt Marius Toba. Dem früheren Olympia-Turner hat Michael Bohnsack zwei neue Schultergelenke eingesetzt – und wie gut sie funktionieren, hat er erst vor Kurzem im Büro des Chefarztes demonstriert: mit einem Handstand auf dem Schreibtisch. 2003 hat Marius Toba seine Profi-Turner-Karriere beendet, weitertrainiert hat er trotzdem.

„Ich bin sehr diszipliniert, was meine Fitness angeht. Das hat für mich Priorität. Ich achte auf viel Schlaf, trinke keinen Schluck Alkohol, rauche nicht“, sagt er. Priorität hat auch die Karriere seines Sohnes Andreas. Ihn managt er, berät ihn bei Verträgen, unterstützt ihn mit vielen Tipps aus seiner aktiven Zeit und begleitet ihn zu so gut wie allen Wettbewerben. Bei den Olympischen Spielen in Brasilien konnte Marius Toba nicht dabei sein, auch er hat den Einsatz seines Sohnes am Fernseher miterlebt. Wie er trotz Kreuzbandriss für das Team geturnt hat.

„Das würde ich jederzeit wieder so machen“, sagt der 26-Jährige. Über die vielen Preise, Auszeichnungen und die Öffentlichkeit nach diesem Einsatz freut er sich. „Das ist wahnsinnig toll und aufregend, ich lerne Menschen kennen, die ich sonst nur aus dem Fernsehen kenne.“ Ein wenig überrascht ist er dennoch über die Resonanz: „Für mich ist eine solche Leistung ganz normal, für viele aber offenbar nicht. Deshalb möchte ich den Moment nutzen und an alle appellieren: Gemeinsam gewinnen macht immer mehr Spaß als alleine.“