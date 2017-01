Der Angeklagte nimmt neben seiner Dolmetscherin Platz, dahinter bereitet sich der Verteidiger auf sein Plädoyer vor. (Mikhail Galian)

Der Angeklagte hat schwere psychische Probleme und braucht Hilfe. Das sagt er selbst, das sagt seine Familie, das sagt eine psychologische Gutachterin vor Gericht. Doch ausgerechnet die Person, die ihm immer wieder hilft – seine von ihm geschiedene Frau –, die bringt der Mann um.

Im März vergangenen Jahres hat er sie mit einem Küchenmesser erstochen. Wahrscheinlich nach einem Streit und vielleicht im Zustand verminderter Schuldfähigkeit, auszuschließen ist dies zumindest nicht. Ein Totschlag bleibt es trotzdem, da sind sich Staatsanwaltschaft und Verteidigung in ihren Plädoyers am Mittwoch im Landgericht einig.

Doch ihre Vorstellungen zur Höhe der Strafe gehen weit auseinander: Neun Jahre und sechs Monate Haft fordert die Staatsanwaltschaft, „nicht mehr als fünf Jahre“ der Verteidiger.

Unterbringung in Entziehungsanstalt

Der 44-Jährige soll in einer Entziehungsanstalt untergebracht werden. Er ist alkohol- und drogensüchtig. Die Erfolgsaussichten für so eine Therapie habe die psychologische Sachverständige zwar eher kritisch gesehen, sagt die Staatsanwältin.

Doch zumindest die Chance wolle sie ihm und der Gesellschaft, die ganz offenkundig von dem Angeklagten geschützt werden müsse, nicht nehmen. Nach Vorstellungen der Staatsanwaltschaft soll der Mann zunächst für vier Jahre und vier Monate ins Gefängnis, dann mit einer Therapie beginnen. Dafür sind in der Regel zwei Jahre vorgesehen.

Für den Angeklagten bedeute die Entziehungsanstalt keineswegs, dass man ihm einen Gefallen tue, betont sein Anwalt. Denn dort müsse er an sich arbeiten, statt nur seine Zeit abzusitzen. „Aber dazu hat er jetzt die Bereitschaft.“

Sehr unterschliedliche Plädoyers

Zudem müsse er bei einem Versagen während der Therapie mit hoher Wahrscheinlichkeit seine gesamte Strafe absitzen. Während dagegen bei einer einfachen Haftstrafe gute Möglichkeiten bestünden, vorzeitig aus der Haft entlassen zu werden. „Er weiß um dieses Risiko.“

Sehr unterschiedlich beurteilten Verteidigung und Staatsanwaltschaft die Frage, wie lange der 44-Jährige in Haft muss. Wegen der nicht auszuschließenden verminderten Schuldfähigkeit liegt der Strafrahmen bei zwei bis elf Jahren. Die Staatsanwältin orientiert sich also am oberen Rand. Der Angeklagte habe sich zwar zur Tat geäußert, sei aber allenfalls teilgeständig gewesen.

Während er das Geschehen vor und nach der Tat sehr detailliert wiedergegeben habe, sei zur Aufklärung des Tatablaufs von ihm selbst nichts beigetragen worden. Stattdessen habe er sich auf Erinnerungslücken berufen. „Und auch die Frage nach dem Motiv für die Tat blieb unaufgeklärt.“

Täter meldete sich freiwillig bei der Polizei

Vielleicht habe sein Mandant diese Angaben gar nicht machen können, hält der Verteidiger dagegen. Es komme schließlich immer wieder vor, dass das Hirn bestimmte Dinge ausblende, weil es sie nicht verarbeiten könne.

Und auch seine anschließende Flucht – ein weiterer Vorwurf der Staatsanwaltschaft – könne man ihm nicht strafverschärfend zur Last legen, denn zu flüchten sei nicht strafbar. „Außerdem hat er sich, als er hörte, dass seine Frau an den Folgen der Tat gestorben war, freiwillig mit einem Anwalt bei der Polizei gemeldet.“

Auch sei die Tat nicht geplant gewesen, sondern spontan aus der Situation entstanden, und unter den Vorstrafen des 44-Jährigen befänden sich keine Gewaltdelikte, macht der Anwalt weitere Punkte geltend, die aus seiner Sicht für den Angeklagten sprechen. Die Strafe müsse daher deutlich niedriger ausfallen als von der Staatsanwaltschaft gefordert, nicht über fünf Jahre.

Leben der Kinder zerstört

Doch die strafrechtliche Dimension ist in diesem Fall längst nicht alles. Im Gerichtssaal sitzen als Nebenklägerinnen auch eine Tochter des Täters und die Schwestern des Opfers. „Seine beiden Kinder haben durch diese Straftat nicht nur ihre Mutter verloren, sondern auch ihren Vater – ihr Leben ist zerstört, die Familie zerrissen durch Schmerz und Trauer“, schildert die Anwältin der Angehörigen deren Leid.

Und sie spricht von der Angst der Frauen vor dem Angeklagten, die in dem Prozess gegen ihn ausgesagt hatten. Sie fürchteten sich vor Drohungen und Repressalien, die der 44-Jährige noch aus dem Gefängnis über Mittelsmänner veranlassen könnte.

Die ältere Tochter des Mannes – zum Tatzeitpunkt 17, heute 18 Jahre alt – war am frühen Morgen des 13. März von Schreien ihrer Mutter geweckt worden, so ihre Zeugenaussage im Oktober. Im Wohnzimmer fand sie ihren Vater mit dem Messer in der Hand, ihre Mutter lag blutüberströmt am Boden. Ihr Vater sei dann sofort aus der Wohnung geflüchtet.

"Ich hasse meinen Vater."

Er selbst sagte später aus, dass er sich mit dem Messer habe umbringen wollen. Dann sei seine Frau dazugekommen und habe ihn davon abbringen wollen. An mehr erinnere er sich nicht. Nur noch daran, dass er mit dem Messer eine Bewegung gemacht habe.

Sie könne nicht verstehen, warum er das getan hat, sagte die Tochter im Oktober aus. „Meine Mama wollte immer das Beste für ihn. Das ist der Dank.“ Und: „Ich hasse meinen Vater.“ Daran hat sich augenscheinlich nichts geändert. Als der Verteidiger am Mittwoch zu seinem Plädoyer ansetzt, schreit die 18-Jährige ihren Vater mit tränenerstickter Stimme an und stürmt aus dem Gerichtssaal.

Auch die Schwestern der Getöteten lassen ihn abblitzen. „Es tut mir leid. Ich möchte mich bei allen entschuldigen“, sagt der Angeklagte, dem an diesem Tag das letzte Wort zusteht. Doch das hat dann eine der Frauen: „Nicht akzeptiert.“