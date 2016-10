Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Fahrzeug sackt bei Reparatur ab Tödlicher Unfall: Mann unter Reisebus eingeklemmt

Bei Reparaturarbeiten an einem Reisebus ist ein Mann in Bremen eingeklemmt und tödlich verletzt worden. Das teilte die Feuerwehr am Dienstagabend mit.