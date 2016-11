Pascal Knoche befreit die Wallanlagen mit einem Laubbläser von herbstlichen Blättern. (Frank Thomas Koch)

Alle Jahre wieder. Das trifft nicht nur auf Weihnachten zu, sondern auch auf das Laub. Ende September kommen die ersten kühleren Tage, die Blätter an den Bäumen färben sich bunt. Und dann beginnen die Bäume diese abzuwerfen, und Unmengen von Laub liegen auf Straßen, Gehwegen, Parks und Friedhöfen. Aber warum werfen die Bäume eigentlich ihre Blätter ab?

„Das Chlorophyll aus den Blättern wird in den Wurzeln eingelagert, um den Baum über den Winter zu versorgen“, erklärt Heiner Baumgarten, Fachbereichsleiter für Grünflächen und Friedhöfe beim Umweltbetrieb Bremen. „Dann haben die Blätter ihren Dienst getan und die Bäume werfen sie einfach ab“, sagt Baumgarten.

300.000 städtische Bäume

Und das sind eine ganze Menge an Blättern: In Bremen gibt es Schätzungen zufolge mindestens 300.000 städtische Bäume. Jeder trägt rund 200.000 Blätter, und wirft diese zu ähnlichen Zeiten ab. Alles in allem seien pro Jahr etwa 5.500 Tonnen Laub zu beseitigen. Umgerechnet entspricht das nach Angaben der Umweltbehörde etwa 600 gefüllten Müllwagen. Und das ist nur das Laub, das von Bäumen produziert wird, die im Besitz der Stadt sind.

Dazu kommen noch die Blättermengen der Bäume der privaten Haushalte. Seriöse Schätzungen über die Anzahl der Bäume im Privatbesitz lassen sich jedoch kaum anstellen. „Dazu müsste man Luftbilder auswerten“, sagt Baumgarten. Egal, wie viele Bäume es am Ende genau sind, alle werfen ihre Blätter ab – und die müssen beseitigt werden. Ein riesiger Aufwand.

Um den zu bewältigen, sind neben städtischen Mitarbeitern auch 86 Mitarbeiter der Entsorgung Nord GmbH, kurz Eno, im Einsatz. Alle Mitarbeiter sind entweder mit einfachen Rechen und Harken oder mit größeren Geräten im Einsatz. Dazu zählen elektrische und motorbetriebene Laubbläser in verschiedenen Größen, aber auch Gefährte, die das Laub direkt vom Boden aufnehmen können.

Was passiert mit dem Laub?

Und was genau passiert mit dem Laub? „Es wird Bremer Kompost“, sagt Jens Rösler, der Leiter der Kommunalen Abfallwirtschaft. Bremer Kompost ist Kompost, der aus den Laubabfällen Bremens gewonnen wird. Dieser Kompost kann bei einer der 15 Recyclingstationen in Bremen gekauft werden. Und er kommt gut bei den Bremerinnen und Bremern an. „Die Leute finden das klasse, der Bremer Kompost ist eine Form von Identität“, sagt Jens Tittmann, Sprecher des Senators für Umwelt, Bau und Verkehr.

Bis es soweit ist und der Kompost zum Verkauf steht, dauert es allerdings eine Weile. Zunächst muss das ganze Laub gesammelt werden. „Kleinere Mengen Laub, etwa das, was beim Fegen des Balkons entsteht, können in der Bio-Tonne entsorgt werden“, sagt Rösler. „Alle anderen Laubmengen können Privatleute bei sämtlichen Recyclingstationen in Bremen kostenlos abgeben – zumindest bis zu einem Kubikmeter“, sagt Rösler.

Recyclinghof für Laub

Laubmengen, die einen Kubikmeter übersteigen, können trotzdem beim Recyclinghof abgegeben werden – allerdings kostenpflichtig. Alle Mengen unterhalb von 400 Kilogramm kosten pauschal 20 Euro, sonst wird pro Tonne eine Gebühr von 60 Euro erhoben. Von den einzelnen Recyclingstationen wird das Laub dann zur Kompostierung zu der Kompostierung Nord GmbH gebracht. Dort wird es entsprechend weiterverarbeitet.

Allerdings kommt auch nicht das komplette Bremer Laub bei der Kompostierung Nord an. Denn die Behörde unterscheidet zwischen Straßenlaub und normalem Laub. „Straßenlaub ist verunreinigt durch Kehricht und andere Abfälle“, erklärt Tittmann. Straßenlaub sei somit nicht zur Kompostierung geeignet und werde auf Mülldeponien entsorgt.

Das restliche Laub aber wird zur Kompostierung Nord gebracht. Dort werden jedes Jahr etwa 29.000 Tonnen Laub angeliefert. Und daraus wird Kompost gewonnen – etwa 15.000 Tonnen. Im Handel ist der Kompost sackweise oder lose erhältlich. „Geld verdienen wir damit nicht, die Kosten werden gedeckt und es kommt gut an“, sagt Sprecher Jens Tittmann. Und dieser Kompost wird dann in den Bremer Gärten eingesetzt. Insofern tragen die kompostierten Blätter dazu bei, dass neue gedeihen und wieder abgeworfen werden können – und das alle Jahre wieder.

Ärger mit den Nachbarn

Was Bremer beachten müssen Laub sorgt immer wieder für Ärger und Nachbarschafts-Streits. Wer ist verantwortlich für die Beseitigung, wenn der Baum gar nicht auf dem eigenen Grundstück steht? Und muss der Gehweg vor dem Haus eigentlich laubfrei gehalten werden? Viele Fragen, die das Laub aufwirft. Aber es gibt klare Regeln: Für die Beseitigung des Laubes ist der Grundstücksbesitzer verantwortlich – auch wenn der Baum beim Nachbarn oder sogar auf öffentlichem Gebiet steht.

Genauso ist es übrigens auch mit dem Laub, das von dem Baum auf dem eigenen Grundstück auf die Straße oder zum Nachbarn fällt. Hier ist auch der Grundstücksbesitzer und nicht der Besitzer des Baumes verantwortlich. Auch das Laub auf dem Gehweg vor dem eigenen Haus ist zu beseitigen.

Das gilt für Gehwege bis zu einer Breite von fünf Metern. Ebenso bei geteilten Geh- und Radwegen. Bei Grundstücken, die direkt an Straßen grenzen, sind bis zur Straßenmitte aber maximal fünf Meter zu kehren. Bei Nichtberücksichtigung dieser Regeln drohen Bußgelder bis zu 30 Euro. Noch schwerer könnten die Kosten bei möglichen Unfällen wiegen, die sich bei Verletzung der Anliegerpflicht ereignen könnten.