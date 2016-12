Leichname werden in Bremen künftig genauer untersucht. (Christina Kuhaupt)

Bremen ist damit das erste Bundesland, das die qualifizierte Leichenschau einführt. Niedersachsen will nachziehen, sagte Gesundheitssenatorin Eva Quante-Brandt (SPD) am Mittwoch in der Gesundheitsdeputation. Auch als Konsequenz aus der Mordserie des Krankenpflegers Niels H. in Kliniken in Delmenhorst und Oldenburg. Um die qualifizierte Leichenschau einzuführen, muss zuvor das Leichengesetz geändert werden.

Bisher wird der Tod eines Menschen in den meisten Fällen vom Hausarzt, Notarzt oder einem Mediziner im Krankenhaus festgestellt und bescheinigt. „Das reicht nicht mehr aus“, sagte Martin Götz, Referatsleiter in der Gesundheitsbehörde. „Künftig muss jeder Leichnam zusätzlich von einem besonders qualifizierten Rechtsmediziner untersucht werden.“ Diese Aufgabe soll das Institut für Rechtsmedizin am Klinikum Mitte übernehmen, für Bremen und für Bremerhaven. Im Land Bremen sterben im Jahr rund 9000 Menschen.

Fremdverschulden wird nicht immer erkannt

Der innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Wilhelm Hinners, forderte, dass die Leichenschau „immer am Auffindeort vorgenommen wird, nur dann macht das Verfahren Sinn“. Der Grund: Am Fundort einer Leiche ließen sich viel eher Hinweise auf ein mögliches Tötungsdelikt feststellen. Werde ein Leichnam für die Untersuchung abtransportiert, gingen immer wichtige Spuren verloren. „Ich bin überzeugt, dass es eine nicht unerhebliche Anzahl an Bestattungen gibt, bei denen ein Fremdverschulden nicht erkannt wurde“, so Hinners.

Nach Informationen des WESER-KURIER ist dies in dem Gesetzentwurf jedoch nicht vorgesehen. Nur wenn Hausarzt oder auch Bestatter Auffälligkeiten feststellten, soll die Untersuchung durch den qualifizierten Leichenbeschauer vor Ort stattfinden. Ansonsten werde der Leichnam zur Untersuchung ins Institut für Rechtsmedizin transportiert. Zur Finanzierung des neuen Verfahrens sollen die Gebühren für die Leichenschau steigen, die von den Angehörigen bezahlt werden. Aktuell liegen sie bei bis zu 114 Euro, künftig sollen es zwischen 150 und 200 Euro sein.