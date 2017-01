Kugel Marsch: Spiele gehören bei einer richtigen Kohltour dazu. Doch um ihren Müll kümmern sich einige Gruppen nicht und lassen ihn liegen. (INGO WAGNER, dpa)

Julia Paul hat Verständnis. Die Landschaft längs der Wümmewiesen sei eben wunderschön. Deshalb ziehe es derzeit viele Kohlfahrer an den Hollerdeich und den Hodenberger Deich. Außerdem sei ein beliebtes Ziel der Gruppen nicht weit: das Borgfelder Landhaus. Dort gibt es Grünkohl, Pinkel und Party. Doch was von den Kohltouren am Wegesrand übrig bleibt, dafür hat Julia Paul nur ein Wort: „grauenhaft.“

Fenja Teichert (links) und Dorothea Kohlmeier vom BUND Bremen bereiten den Bollerwagen für die alternative Kohltour vor. Wichtigstes Utensil: der Müllsack. Denn auf ihrem Weg am Werdersee wollen die beiden Frauen zusammen mit anderen Teilnehmern vor allem Abfall aus der Natur beseitigen. (Christina Kuhaupt)

Nach dem Wochenende müssten sie und die anderen Anwohner regelmäßig den Müll wegräumen. Sonst kümmere sich keiner darum. Die Kohlfahrer ließen Plastikbecher und Flaschen auf Bänken und Tischen am Deich liegen, manchmal seien die Gläser zerbrochen. Hunde hätten sich an den Scherben schon die Pfoten aufgerissen, Fahrradreifen seien kaputtgegangen. Am Deich fehlten Mülleimer. Also greifen die Borgfelderin Julia Paul und ihre Nachbarn selbst zu: „Jeder lädt den Müll mal ein, damit es wieder sauber ist.“

Werdersee wird zum Ballermann

Gerade steckt Bremen mitten drin in der Kohltour-Saison. Das begeistert nicht alle – auch in der Neustadt gibt es Unmut. Der Werdersee ist für viele Gruppen eine beliebte Strecke. Doch es sei mittlerweile viel zu viel los, sagt Gerhard Bomhoff, Vorsitzender des Werdersee-Vereins. Er wolle kein Spielverderber sein, doch die Kohltouren und ihre mitgebrachten Musikanlagen seien viel zu laut.

Bomhoff befürchtet, dass das noch schlimmer wird: „Der Werdersee wird noch zum Ballermann.“ An den Sonnabenden seien etwa 2000 Kohlfahrer am Werdersee unterwegs, schätzt er. Die Lokale, die Kohl und Tanz anbieten und mehrere Hundert Plätze hätten, seien schließlich die komplette Saison über ausgebucht – bis in den März hinein.

Um auf die Lautstärke hinzuweisen und Müllsäcke zu verteilen, sind in diesem Jahr wieder vier Kohl-Scouts am Werdersee im Einsatz. Das habe bereits etwas bewirkt, sagt Bomhoff, der die Scouts manchmal begleitet. „Die Sache mit dem Müll haben wir langsam im Griff.“ Die meisten Gruppen seien nett, zeigten schnell Einsicht oder wünschten sich sogar ein Selfie mit den Kohl-Scouts.

Große Belästigung für die Anwohner

Andere drehten dagegen nach dem Gespräch mit den ehrenamtlichen Helfern die Musik noch lauter. Für die Anwohner sei das eine große Belästigung. Den Scouts seien am Ende die Hände gebunden: „Wir können nur an die Vernunft appellieren.“ Der Lärm sei vor allem in der Nähe von Kliniken oder des Huckelrieder Friedhofs unangebracht. „Stellen Sie sich einen trauernden Angehörigen vor, der am Grab Helene Fischers ,Atemlos' hören muss.“

Ruhe ist dagegen im Bürgerpark eingekehrt. Direktor Tim Großmann ist zufrieden: Seit der vergangenen Saison gibt es ein Alkoholverbot im Bürgerpark, und an das hielten sich auch die meisten. An den Sonnabenden seien sonst im ganzen Januar und Februar bis zu 30 Kohltour-Gruppen im Park unterwegs gewesen – mit entsprechender Müll- und Lärmbelästigung. Jetzt seien es noch zwei bis drei Gruppen, die sich unerlaubt dorthin verirrten.

Der Zuspruch der anderen Parkbesucher für das Verbot sei groß, sagt der Bürgerparkdirektor. Die Kohltouren seien oft eine Zumutung gewesen: Immer wieder habe es Wortgefechte mit betrunkenen, lauten Kohlfahrern gegeben, viel Müll oder wilde Pinkler. Nun erkundigten sich bereits andere Städte im Norden nach der Lösung in Bremen.

Ruhe im Bürgerpark

Klar, die neue Regel gefalle nicht jedem. Doch die meisten hätten Verständnis für die Entscheidung, sagt Großmann. „Der Bürgerpark ist ein Gartendenkmal. Man würde doch auch keine Kohltour durch die Herrenhäuser Gärten machen.“ Nur manchmal gebe es noch Zwischenfälle und Beschwerden: Jüngst habe sich eine sehr laute Gruppe bei den Tiergehegen aufgehalten.

Also musste der Sicherheitsdienst ausrücken. Kohlfahrer ließen sich schnell finden, weiß Großmann aus Erfahrung: Man müsse nur der Spur von Müll und leeren Flaschen folgen. Gerhard Bomhoff ist hingegen sauer über das Verbot im Bürgerpark. „Damit ist das Problem nicht gelöst.“ Noch mehr Gruppen steuerten deshalb den Werdersee an.

An diesem Sonnabendnachmittag wird Bomhoff dort allerdings selbst mit einem Bollerwagen unterwegs sein: Der BUND Bremen hat zu einer alternativen Kohltour eingeladen. „Müll einsammeln statt hinterlassen" ist das Motto. Es ist fast alles wie bei einer richtigen Kohltour: Im Bollerwagen gibt es Proviant, Bier, Bio-Limo und Kinderpunsch, es gibt Spiele, wobei Abfälle gesammelt werden. Im Anschluss essen die Teilnehmer veganen Kohl.

Eine etwas andere Kohltour

Dorothea Kohlmeier hat die etwas andere Kohltour organisiert. Die Meeresbiologin will die Menschen dafür sensibilisieren, dass ihr Müll über die Weser am Ende sogar das Meer erreichen kann. „Viele wissen das gar nicht. Dreiviertel des Abfalls im Meer kommt vom Land.“ Teils blieben Luftballons oder Kunststoffbänder aber einfach in der Natur liegen, obwohl sie nicht verrotten und gefährlich für Tiere seien. Die alternative Kohltour solle andere inspirieren, sich um den Müll zu kümmern.

Insgesamt liege in der Stadt zur Kohl-Saison aber nicht viel mehr Müll als gewöhnlich, sagen Michael Drost, Sprecher der Entsorgung Nord, und Kerstin Doty, Sprecherin des Umweltbetriebs. Am Werdersee müsse dafür aber einiges getan werden, so Doty.

Julia Paul wünscht sich einfach nur etwas mehr Rücksicht. Doch einige Gruppe seien schon gar nicht mehr ansprechbar, wenn sie sie darum bitte. „Die sind ziemlich betrunken und kriegen das gar nicht mehr mit.“