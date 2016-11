Eines der Opfer des Diebes wurde misstrauisch. (dpa)

In seinem Haus in Huchting ist ein 84-jähriger Rollstuhlfahrer bestohlen worden. Laut Polizei wurde er am Sonntagnachmittag an der Tür angesprochen: Ein Unbekannter gab an, er brauche etwas zum Schreiben. Dabei schob er den 84-Jährigen zurück ins Haus, wo er Geld aus einem Umschlag, das Portemonnaie und wertvollen Schmuck stahl.

Der Dieb trug eine auffällige Bärenfellmütze und eine dunkle Kapuzenjacke. Er wird als etwa 30 Jahre alt, schlank und mit dunklem Teint beschrieben. Ein Komplize soll vor dem Haus gewartet haben. Noch während die Polizei die Anzeige aufnahm, wurde ihr ein versuchter Trickdiebstahl in der Nähe gemeldet. Auch dort soll der Täter eine auffällige Fellmütze getragen haben.

In diesem Fall wollte er eine 91-jährige Frau bestehlen, er erzählte ihr, dass sich sein Hund vermutlich in ihrem Garten aufhalte. Die alte Dame ließ sich jedoch nicht täuschen und alarmierte die Polizei. Nach der Beschreibung handelt es hier um denselben Täter wie im ersten Fall, so die Polizei. Sie bittet um Hinweise unter Telefon 362-38 88.