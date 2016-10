Wer noch mal will und noch nicht hat: An diesem Sonntag gibt's die letzte Gelegenheit für eine Runde auf dem Freimarkt. (Fotos: Frank Thomas Koch, Frank Pusch und Christina Kuhaupt)

Eine letzte Karussellfahrt, eine letzte Bratwurst, ein letztes Bier: Der 981. Freimarkt geht am Sonntag zu Ende. Fahrgeschäfte, Buden und Zelte haben etwa 3,8 Millionen Besucher auf die Bürgerweide gelockt – 200.000 weniger als im Vorjahr. „Das lag vor allem daran, dass der Freimarkt nicht in die Zeit der Herbstferien gefallen ist“, sagt Schausteller-Vertreter Rudolf Robrahn. Das neue Sicherheitskonzept sei insgesamt aufgegangen. In der Nacht zum Montag beginnt der Abbau, danach kehrt auf der Bürgerweide wieder Ruhe ein. Der Freimarkt 2017 findet vom 13. bis zum 29. Oktober statt.