Symbolbild. (fr)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch auf dem Parkplatz des Shell-Autohofs in der Hansestraße in Sittensen reiche Beute gemacht. Sie schnitten eine kleine Öffnung in die linke Tür eines Aufliegers und gelangten dadurch auf die Ladefläche. Dort fanden sie wertvolle Ladung: Auf 18 Paletten waren mehr als 1.000 Spielekonsolen der Marke Sony Playstation 4 gelagert. Der Wert der Geräte dürfte im sechstelligen Bereich liegen. Die Täter luden die Ware um und verschwanden damit unerkannt.