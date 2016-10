Diskomeile am Breitenweg in Bremen. (Christina Kuhaupt)

Die Umgestaltung der Diskomeile bleibt noch mindestens zwei Jahre im Planungsstadium hängen. Das geht aus einem Papier hervor, mit dem sich an diesem Dienstag der Senat befassen wird. Demnach soll der Straßenzug Breitenweg/Rembertiring auf Höhe der Clubs frühestens 2018/19 umgebaut werden – und auch nur dann, wenn sich die Kosten für das Projekt im Doppelhaushalt für die genannten Jahre unterbringen lassen.

Dass Handlungsbedarf besteht, ist seit Langem unstrittig. Der Straßenraum vor den Diskotheken und Gastronomiebetrieben gilt nicht nur als unattraktiv, sondern auch als gefährlich. An den Wochenenden drängt sich das Partyvolk auf dem schmalen Bürgersteig, oft weichen Fußgänger auf die Straße aus.

Gleichzeitig nimmt die Zahl aggressiver Protz-Fahrten junger Raser auf der Diskomeile zu. Manche Wirte und Club-Besitzer halten es für ein mittleres Wunder, dass es unter diesen Vorzeichen nicht schon sehr viel häufiger zu schweren Unfällen gekommen ist.

Sicherheitsproblem soll gelöst werden

Die 2012 angestoßenen Überlegungen für eine Umgestaltung des Straßenraums sollen dieses Sicherheitsproblem entschärfen und insgesamt für ein freundlicheres Erscheinungsbild der Diskomeile sorgen. 2013 beauftragte die Bürgerschaft die Verwaltung, ein entsprechendes Konzept vorzulegen.

Das Berliner Landschaftsplanungsbüro Topotek 1 hat seit 2014 Vorstellungen entwickelt, doch umsetzungsreif ist davon noch nichts. Für den wichtigsten Bestandteil, den einspurigen Rückbau des Straßenzuges Breitenweg/Rembertiring ab Herdentorsteinweg, steht laut Senatspapier eine „Fachplanung Straßenbau“ noch aus. Anschließend müsste die Verbreiterung des Fußgängerbereichs zulasten des Kfz-Verkehrs zwei weitere Planungsstufen durchlaufen.

„Die bauliche Umsetzung des Projekts kann derzeit noch nicht terminiert werden“, lautet die ernüchternde Botschaft in der Vorlage für den Senat. Die erforderlichen Mittel seien „im Doppelhaushalt 2018/19 einzuwerben“. Immerhin: Das Geld für die noch ausstehenden Planungsphasen – rund 200.000 Euro – soll im kommenden Jahr bereitstehen.



Olli Brock („Tower“). (Cora Sundmacher)

Beleuchtungskonzept steckt ebenfalls noch in der Entwicklung

Nicht viel weiter ist man beim Beleuchtungskonzept für die Diskomeile, das eine positive Party-Stimmung bewirken und damit auch gewaltpräventiv wirken soll. Für die optische Inszenierung des Straßenzuges liegen zwar Ideen vor.

Doch ähnlich wie bei den Tiefbauarbeiten ist noch nicht geklärt, wann das nötige Geld fließen wird. „Umsetzung, Erhalt, Betrieb und Finanzierung liegen hier überwiegend in der Verantwortung der Clubbetreiber beziehungsweise Anlieger“, liest man in der Senatsvorlage.

Bei den Betreibern schwindet derweil die Hoffnung, dass aus den Ankündigungen der Politik für die Diskomeile etwas wird. „Ich glaube nicht mehr so recht daran“, gibt Stubu-Chef Werner Gerdes zu Protokoll. Das letzte Gespräch in Sachen Beleuchtung liege schon geraume Zeit zurück. Gerdes ist nach eigenem Bekunden aber nach wie vor bereit, sich an einer attraktiveren Party-Zone finanziell zu beteiligen.

Olli Brock glaubte an früheren Baustart

Eine ähnliche Auskunft erhält man von „Tower“-Betreiber Olli Brock. Ihm ist neu, dass die Fahrbahn für den motorisierten Verkehr zugunsten der Fußgänger erst 2018/19 verengt werden soll. „Das wundert mich“, sagt Brock, der bisher von einem früheren Baustart ausging. Er hofft allerdings, mit der Baubehörde an einem anderen Punkt bald weiterzukommen.

Dabei geht es um den Innenhof im Bereich Auf der Brake, an dem der „Tower“ liegt. Gemeinsam mit dem vis-à-vis gelegenen „Café Papagei“ würde Olli Brock gerne die Schlüsselgewalt für den von drei Seiten zugänglichen Platz übernehmen und ihn mit Veranstaltungen bespielen – etwa mit kleineren Singer-/Songwriter-Konzerten und der Kleinkunst-Veranstaltungsreihe „Slammer-Filet“.

Praktikabel sei das allerdings nur, wenn die Stadt ihm das Hausrecht für den Innenhof einräumt. Derzeit ist der Platz oft in einem wenig einladenden Zustand. Drogenabhängige nutzen ihn als Rückzugsraum.

Massive Polizeipräsenz ist zu teuer

Der innenpolitische Sprecher der SPD-Bürgerschaftsfraktion, Sükrü Senkal, ist mit der zeitlichen Perspektive für den Umbau der Diskomeile ganz und gar nicht einverstanden. Senkal: „Dieses Projekt ist keine Verschönerungsaktion. Es geht da in erster Linie um die Innere Sicherheit.“

Wenn es in dem Amüsierviertel sei einiger Zeit relativ ruhig sei, habe das vor allem mit massiver Polizeipräsenz zu tun, und die sei teuer. Gelänge es, durch eine Umgestaltung das Aggressionspotenzial vor den Kneipen und Diskos abzusenken, ließe sich auch der Personalaufwand der Sicherheitskräfte deutlich reduzieren, argumentiert Senkal.

Er fordert, im laufenden Doppelhaushalt Mittel zugunsten dieses Vorhabens umzuschichten. Eine Verschiebung bis Ende des Jahrzehnts wäre aus Senkals Sicht „fatal“.