Für den Freimarktsumzug (Archivbild von 2015) müssen die Busse und Bahnen auf den Straßen weichen. (Walter Gerbracht)

Sobald die Wagen und Fußgruppen über Obernstraße und den Domshof zum Bahnhof ziehen, gibt es an den meisten Stellen zur eigenen Sicherheit kein Durchkommen mehr. Und Bahnen und Busse müssen in Abhängigkeit von den Standorten des Freimarktsumzuges nacheinander umgeleitet werden.

Ab 10 Uhr fahren die geschmückten Wagen von der Gastfeldstraße in der Neustadt über Pappelstraße, Langemarckstraße, Am Brill, Obernstraße Schüsselkorb und Herdentor zum Hauptbahnhof.

Ab 7 Uhr und vor allem ab etwa 9 Uhr bis in den Nachmittag fahren die Straßenbahn- oder auch Buslinien 1, 2, 3, 4, 6, 8, 24, 25, 26/27 und 63 anders als sonst.

In beiden Richtungen umgeleitet wird die Linie 1 über Am Dobben, Sielwall, Domsheide, Friedrich-Ebert-Straße, BSAG-Zentrum und Solinger Straße nach Huchting.

Die Linie 2 fährt von Sebaldsbrück über Sielwall, Humboldtstraße, Am Dobben, Hauptbahnhof und Doventor nach Gröpelingen, die Linie 3 vom Weserwehr über Sielwall, Humboldtstraße, Am Dobben, Hauptbahnhof, Daniel-von-Büren-Straße und Eduard-Schopf-Allee nach Gröpelingen.

Die Linie 4 ist vom Dobben über den Sielwall und den O-Weg zur Domsheide unterwegs.

Die Linie 6 fährt nur von der Universität über Hauptbahnhof und Überseestadt zurück zur Universität und vom BSAG-Zentrum bis Flughafen.

Auch die Linie 8 bedient ab circa 10 Uhr im Pendelverkehr zwischen Kulenkampffallee, Hauptbahnhof und Überseestadt zurück zur Kulenkampffallee.

Die Linie 24 nimmt die Route von der Neue Vahr Nord über St.-Joseph-Stift, Am Dobben, Humboldtstraße, Sielwall, Theater am Goetheplatz und Domsheide nach Rablinghausen. Der Bus 25 fährt vom Schweizer Eck über Hauptbahnhof, Am Wall und Doventor zum Weidedamm.

Die Linie 26/27 fahren ab circa 7 Uhr folgende Umleitung: In Richtung Huckelriede geht es ab Haltestelle Gastfeldstraße über Friedrich-Ebert-Straße, Buntentorsteinweg, Kirchweg und Kornstraße weiter im Linienverlauf. In Richtung Emder Straße geht es ab Haltestelle Huckelriede über Buntentorsteinweg, Friedrich-Ebert-Straße und Pappelstraße weiter im Linienverlauf.

Mit Beginn des Umzugs ab circa 9.15 Uhr geht es in Richtung Huckelriede über Bürgermeister-Smidt-Straße, Am Wall, Eduard-Schopf-Allee, B75, Große Sortillienstraße, Westerstraße/Osterstraße, Friedrich-Ebert-Straße, Buntentorsteinweg und weiter wie oben beschrieben. In Richtung Emder Straße geht es wie oben beschrieben bis zur Haltestelle Rotes-Kreuz-Krankenhaus. Von dort über Friedrich-Ebert-Straße, Osterstraße/Westerstraße, Große Sortillienstraße, B75, Doventor, Am Wall sowie Bürgermeister-Smidt-Straße und dann weiter im Linienverlauf.

In der dritten Phase fahren die 26/27 wie folgt: Wenn die Gastfeldstraße ab etwa 11.40 Uhr wieder frei ist, fahren die diese Linien in Richtung Huckelriede. Ab Hauptbahnhof geht es über Bürgermeister-Smidt Straße, Am Wall, Eduard-Schopf-Allee, B75, Große Sortillienstraße, Westerstraße/Osterstraße, Friedrich-Ebert-Straße sowie Gastfeldstraße und weiter im Linienverlauf. In Richtung Emder Straße geht es ab Haltestelle Gastfeldstraße über Friedrich-Ebert-Straße, Osterstraße/Westerstraße, Große Sortillienstraße, B75, Doventor, Am Wall sowie Bürgermeister-Smidt-Straße und weiter im Linienverlauf.

Die Linie 63 fährt ab circa 13.15 Uhr vom Hauptbahnhof über Am Wall, B75 und Visbecker Straße zum Güterverkehrszentrum (GVZ).

Weitere Informationen gibt es bei der Bremer Straßenbahn AG.