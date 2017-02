Unbekannte haben an die Scheibe des Kühne und Nagel Gebäudes das Wort "Raub" geschrieben. (Christian Walter)

Am Donnerstag haben Unbekannte die Fassade des Kühne+Nagel-Gebäudes an der Martinistraße großflächig beklebt. „500 Schiffe, 735 Züge, 1942 – 1944 mehr als nur Dienstleister - gegen das Vergessen“ ist nun an den Fenstern des Gebäudes zu lesen. Zudem ist auf der Front das Wort "Raub" zu lesen.

Die Aktion spielt auf die Vergangenheit der 1890 von August Kühne und Friedrich Nagel gegründeten Logistikfirma an. Nach Angaben von Historikern hatte das Unternehmen in der NS-Zeit eine Schlüsselrolle beim Abtransport der Möbel von Juden aus den besetzten Westgebieten. Mit der Aufarbeitung tut sich das Unternehmen bis heute schwer. Aktivisten wollen in der Nähe des Firmensitzes ein Mahnmal errichten. Nach einem Ideenwettbewerb steht zwar der Gewinner-Entwurf fest, ob und wann er umgesetzt wird, ist unklar.

Der Bremer Polizei liegen noch keine Erkenntnisse zu der Aktion vor.

Mehr Infos folgen in Kürze. (wk)