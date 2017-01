Der Bagger der Firma Moß wollte die Mauer des alten Kühne + Nagel-Baus entfernen und stieß dabei vermutlich gegen die Wohnung in der dritten Etage. (Mikhail Galian)

Irmgard Damboldt hat großes Glück gehabt. Denn genau dort, wo am Montag Ziegelsteine eingeschlagen sind, macht die 77-Jährige eigentlich ihren Mittagsschlaf. Als Teile ihrer Schlafzimmerwand einstürzten, lag sie aus bloßem Zufall nicht in ihrem Bett. „Da habe ich einen Schutzengel gehabt“, sagt Damboldt am Tag danach.

Das Logistikunternehmen Kühne + Nagel reißt gerade seinen alten Stammsitz in der Martinistraße ab – und Damboldts Wohnung befindet sich im Gebäude daneben. Schon den Tag über habe es Erschütterungen gegeben, weil die Mauer direkt neben ihrem Haus entfernt werden sollte. „Die Gläser im Schrank wackelten, aber ich habe ja nicht gedacht, dass was passiert.“

Irmgard Damboldt hatte großes Glück

Nach dem Mittagessen schläft Damboldt ausnahmsweise auf ihrem Sofa im Wohnzimmer ein und hört plötzlich ein Poltern: Die Wand im Schlafzimmer ist durchbrochen, Mauersteine sind auf das Bett geflogen.

Irmgard Damboldt hat großes Glück gehabt, dass sie kein Ziegelstein traf. Die Löcher im Schlafzimmer sind mit Folie abgedeckt. (Mikhail Galian)

Ihre Tochter Stefanie Böning mag sich gar nicht ausmalen, was ihrer Mutter hätte passieren können. Schutzengel – sie kann sich das auch nicht anders erklären. Seit dem Vorfall ist ihre Mutter im Hotel untergebracht. Der Pflegedienst und der Tagesdienst mussten deshalb umorganisiert werden. Ihre Mutter habe eine beginnende Alzheimererkrankung und sei Diabetikerin.

Irmgard Damboldt versucht, so gut es geht mit der Situation umzugehen, notfalls auch mit Galgenhumor. "Was hilft es, dass ich weine.“ Auf der leeren Matratze sind die Einschläge der Steine noch zu sehen. Die Baufirma Moß hat sie abtransportiert und wollte auch die Löcher zumauern. Doch die Einschläge sind nun ein Fall für Gutachter. Der Abriss der Mauer ist gestoppt.

Ursache des Unfalls noch nicht bekannt

Karl Olaf Petters, Pressesprecher von Kühne + Nagel, bestätigt den Vorfall: „Es ist am Montag bei den Abbrucharbeiten zu einer Beschädigung der Wand des Nachbarhauses gekommen." Die Ursache sei noch nicht bekannt. Derzeit untersuchten Gutachter die Baustelle. Die Abrissarbeiten seien unterbrochen worden. Weiter will sich das Unternehmen nicht äußern.

„So etwas darf nicht passieren“, kommentiert Damboldts Anwalt Uwe Piehl den Vorfall. „Wenn Steine aus der Höhe den Kopf treffen, zumal den eines älteren Menschen, kann das zu Verletzungen mit Todesfolge führen.“ Er vermute, dass nicht geeignete, sehr grobe Geräte dafür benutzt wurden, die Mauer abzureißen, um den Zeitplan einzuhalten. Denn in der Nacht von Montag auf Dienstag habe ein spezieller Bagger kommen sollen.

Mehr zum Thema Abriss für 26-Millionen-Euro-Neubau hat begonnen Die Abrissarbeiten am Stammsitz von Kühne + Nagel haben begonnen. Mitte 2019 soll der Neubau des ... mehr »

Bis dahin sollten die Arbeiten vermutlich abgeschlossen sein, erklärt Piehl sich das seiner Ansicht nach riskante Vorgehen. „Die Arbeiten hätten feiner justiert werden können.“ Piehl vertritt noch zwei weitere Eigentümer im Haus.

Es gibt weitere Schäden im Haus

Denn es gibt weitere Schäden: Ein feiner Riss geht durch die Mauer, von unten bis oben durchs ganze Treppenhaus. Risse gebe es auch in den Wohnungen. Der Anwalt befürchtet zudem, dass Feuchtigkeit ins Mauerwerk ziehen könnte. Er gehe von einem erheblichen Schaden aus.

Stefan Broocks, Fachanwalt für Baurecht, vertritt die Wohnungseigentümergemeinschaft in der Martinistraße 8-12 gegenüber Kühne + Nagel. Er stellte am Dienstag einen Eilantrag, um die Arbeiten zu stoppen – wegen Lebensgefahr. Doch die Bremer Baubehörde sah dazu keinen Grund. Gutachter hätten den Schaden geprüft, sagt ein Sprecher. Die Standfestigkeit der Mauern sei nicht gefährdet und damit auch nicht Leib und Leben von Anwohnern und Passanten. „Wir haben deshalb keinen Baustopp veranlasst.“

Damit will sich Broocks nicht zufrieden geben. Er hat sich an das Verwaltungsgericht gewandt und will weitere Schritte einleiten, um den Stopp der Abrissarbeiten bis zur kompletten Ermittlung des Schadens zu erwirken. Er kritisiert das Vorgehen der Firma Moß. „Was die Bauleitung geritten hat, ist mir absolut unverständlich.“

Bewohner hat das Unglück kommen sehen

Er habe das Unglück kommen sehen, sagt Bewohner Christian Stratmeyer. „Es gab wahnsinnige Erschütterungen.“ Er habe auf der Baustelle Bescheid gegeben, dass die Arbeiten in den Wohnungen heftig zu spüren seien. Doch man habe ihn unfreundlich abgewiesen. „Ich stieß mit meinen Warnungen auf taube Ohren.“ Er macht sich Sorgen, dass die Wand insgesamt Schaden genommen hat. „Wir wohnen da ja noch.“

Damboldt ist am Dienstag nur ausnahmsweise in ihre Wohnung zurückgekommen. Auf dem Nachttisch im Schlafzimmer eine Staubschicht, ein Passe­par­tout hängt verloren an der Wand über dem Bett. Die großen Löcher in der Wand gäben Blick auf die Baustelle, wären sie nicht mittlerweile mit Folie abgedeckt. Damboldt ist gefasst: "Ein schöner Platz zum Schlafen, was?“

Aufregung entsteht, als der Gutachter Thorsten Stein ihre Wohnung betritt. „Es besteht akute Einsturzgefahr. Alle aus dem Zimmer“, sagt er. Er sei unabhängiger Gutachter und von Kühne + Nagel beauftragt, die Baustelle zu beurteilen. Die Löcher müssten sofort abgesichert werden, die Mauer könnte tragend sein. Damboldt hat sich auf einen Stuhl auf den Flur gesetzt. Wind zieht aus den Löchern. Sie vergewissert sich selbst: „Heute schlafe ich wieder im Hotel.“