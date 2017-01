Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Sechs Verletzte Unfall in Bremen-Nord

Elke Hoesmann

Bei einem Auffahrunfall am Freitagabend auf der A 270 in Bremen-Nord sind sechs Menschen verletzt worden. Keiner schwebt in Lebensgefahr.