Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Anti-Terror-Einsatz in Bremen Untersuchungsausschuss will Abschlussbericht vorstellen

Was lief schief beim Anti-Terror-Einsatz am 28. Februar 2015 in Bremen? Dieser Frage ist ein Parlamentarischer Untersuchungsausschuss nachgegangen. Seinen mehr als 100 Seiten dicken Abschlussbericht will das Gremium an diesem Mittwoch (15 Uhr) vorstellen.