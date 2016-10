Uwe Boysen engagiert sich im Deutschen Verein der Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf. (Christina Kuhaupt)

„Vorsicht, jetzt kommt eine Treppe.“ Uwe Boysen freut sich über den Hinweis, allerdings: „Als Zusatzinformation wäre auch nicht schlecht gewesen, ob es hoch oder runter geht.“ Der 68-Jährige muss lachen. Es ist nicht das erste Mal, dass er genau diese Szene erlebt. „Keine Sorge“, sagt er seinem etwas peinlich berührten Gegenüber, „wenn man sehen kann, hat man eine ganz andere Perspektive.“

Uwe Boysen ist seit dem sechsten Lebensjahr blind, eine Kombination aus grauem und grünem Star ist schuld. An Farben, sagt er, kann er sich noch vage erinnern. „Wenn Sie grün sagen, habe ich eine Vorstellung. Auch Erinnerungen.“ Ansonsten, sagt er, sieht er nichts. Kein Schwarz, nichts Dunkles. Einfach nichts. Die schmale, schwarze Brille trägt er, um Sichtkontakt zu vermitteln.

Technische Entwicklungen erleichtern den Allttag

Uwe Boysen hat die Straßenbahn an der Domsheide genommen. Viele Jahre ist er hier morgens aus- und abends wieder eingestiegen. 30 Jahre lang war Uwe Boysen Richter am Bremer Landgericht, seit 2003 war er Vorsitzender einer Zivilkammer. Vor fünf Jahren ist er in den Ruhestand verabschiedet worden. In diesen drei Jahrzehnten hat er nicht nur ungezählte Fälle verhandelt, sondern auch erlebt, wie sich die Arbeitsbedingungen und der Alltag für blinde und sehbehinderte Menschen durch neue technische Entwicklungen wie Sprachcomputer verbessert haben.

„Am Anfang hatte ich Assistenten, die mir die Akten auf Kassetten gelesen haben“, erzählt er. Später wurden Aussagen und Gesetzestexte von den Assistenten eingescannt und mit Hilfe eines Sprachcomputers wiedergegeben. Ein Laptop mit einer Lesezeile für Braille, wie die Blindenschrift genannt wird, gehört ebenfalls zu diesen Entwicklungen. „Ich kann alles am Rechner lesen, Tageszeitungen und Rechnungen, früher brauchte ich Vorleser. Nur PDF-Dateien, die sind manchmal ein echtes Problem.“ Gift, wie er das Dateiformat gerne bezeichnet.

Pragmatismus prägte die Berufswahl

Dass Uwe Boysen Jurist geworden ist, hatte vor allem mit pragmatischen Gründen zu tun. „Vielleicht bin ich ein wenig durch meinen Vater geprägt, der zunächst in Kiel und später als Justizbeamter am Bundesarbeitsgericht in Kassel gearbeitet hat. Aber eigentlicher Grund war, weil die Berufsaussichten für Blinde in diesem Bereich am besten waren.“ In Deutschland hat das Tradition, in keinem anderen westlichen Land gibt es mehr blinde und sehbehinderte Juristen – vor allem auf dem Richterstuhl. Um die 60, schätzt Uwe Boysen, dürften es heute sein.

Uwe Boysen hat sein Abitur an der Deutschen Blinden-Studienanstalt in Marburg gemacht, der einzigen Schule in Westdeutschland, an der das damals für blinde Schüler möglich war. Dafür sind seine Eltern mit ihm aus Kiel weggezogen.

Ein Großteil der Schüler ist nach dem Abitur zum Studium an die Marburger Universität gewechselt. Sie war wegen der Nähe zur Studienanstalt auf die blinden Schüler eingestellt. Und auch heute noch zählt sie wegen dieser Tradition zu den Universitäten mit der besten Ausstattung für sehbehinderte und blinde Studenten, sagt Uwe Boysen.

Hochschulen selten auf blinde Studenten eingestellt

„An den meisten anderen Hochschulen ist das leider nicht der Fall. Die Studierenden müssen sich in der Regel selbst organisieren. Zum Beispiel Assistenten suchen; mit Dozenten sprechen, dass sie Skripte elektronisch zur Verfügung gestellt bekommen, damit sie sich den Text von einer Software vorlesen lassen können“, nennt er als Beispiel. Viele Lehrende sind nicht auf blinde Studenten eingestellt, etwa bei Powerpoint-Präsentation, denen blinde Studenten nur folgen können, wenn sie erläutert würden.

„Sehr oft geht es beim Thema Barrierefreiheit um Belange von Rollstuhlfahren, was natürlich sehr wichtig ist“, sagt Uwe Boysen. Was Barrierefreiheit für Blinde bedeute, sei an den Universitäten häufig noch nicht richtig angekommen. Und nicht nur da, auch in der Politik: Der 68-Jährige ärgert sich über ein Strategiepapier der Kultusministerkonferenz aus dem Sommer zum Thema „Bildung in der digitalen Welt“, in dem genau dieser Bereich fehle.

Uwe Boysen engagiert sich seit vielen Jahren im Deutschen Verein der Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf (DVBS). Bis Anfang Oktober war er der Bundesvorsitzende. Der Verein bietet Auszubildenden und Studierenden Unterstützung an – wie sie Assistenten zum Vorlesen oder Einscannen von Dokumenten finden, wie sie mit den Prüfungsämtern verhandeln, um schriftliche Tests mündlich absolvieren zu können. Die rund 1000 Mitglieder sind in Fachgruppen für Ausbildung, diverse Berufe und den Ruhestand engagiert. Der Verein bietet Fortbildungen und Mentorenprogramme an. „Mit unseren Erfahrungen können wir sehr gut unterstützen.“

Urteil ohne Ansehen der Person

1980 fängt Uwe Boysen am Bremer Landgericht an. „Ein blinder Richter, natürlich gab es da auch Skepsis“, sagt er. Die Zweifel konnte er schnell ausräumen. Außerdem: „Ich kann tatsächlich ohne Ansehen der Person urteilen“, sagt der 68-Jährige. Im Amtseid schwört ein angehender Richter, mit diesem Anspruch zu entscheiden – die Augenbinde der Justitia ist Symbol dafür.

Veranstaltungen in der Aktionswoche Die Woche des Sehens ist eine bundesweite Veranstaltung, die jedes Jahr auch in Bremen stattfindet. In diesem Jahr lautet das Motto „Chancen sehen“. Die Aktionswoche läuft noch bis zum Freitag, 15. Oktober, für Interessierte gibt es Veranstaltungen zum Thema. Am Dienstag informiert Erik Chankiewitz, Direktor der Augenklinik im Klinikum Bremen-Mitte, von 17 bis 19 Uhr, über den grünen Star. Am Mittwoch, 15 Uhr, geht es im Clubraum des Blinden- und Sehbehindertenvereins Bremen, Schwachhauser Heerstraße 266, um Sehbehinderung und körperliche Beeinträchtigungen.

Weitere Informationen unter www.woche-des-sehens.de.