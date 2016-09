Der VBN erhöht ab 2017 die nTicket-Preise. (Focke Strangmann)

Vor dem Hintergrund der bereits sehr hohen Zuschusszahlungen der öffentlichen Hand, steigender Personal- sowie Fahrzeugkosten und zur Finanzierung weiterer Verbesserungen im öffentlichen Nachverkehr erhöht der VBN ab 1. Januar 2017 die Preise für Tickets. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Zwar sei die Erhöhung die niedrigste Tarifanpassung im VBN-Land seit 15 Jahren, aber dennoch notwendig, so das Unternehmen in einer Mitteilung. Durchschnittlich um 1,7 Prozent sollen die Preise angehoben werden.

Unter Berücksichtigung der regionalen Gegebenheiten und der wirtschaftlichen Situationen der jeweiligen Verkehrsunternehmen erhöht der VBN die Preise differenziert nach Tarifgebieten und Ticketarten: In Bremerhaven etwa erfolgt eine Tarifanpassung um durchschnittlich 1,5 Prozent, in Bremen und Oldenburg um 1,7 Prozent, in Delmenhorst, Nordenham und Verden um 1,8 Prozent und im übrigen Verbundgebiet um 1,7 Prozent.

Hier einige Beispiele, wie sich die Preise verändern:

Preisbeispiele Tickets für Bremen (Preisstufe I):

- Einzel-Ticket: 2,75 Euro statt bisher 2,70 Euro

- 4er Ticket-Abschnitt: 2,50 Euro statt bisher 2,45 Euro

- Monats-Ticket: 63,50 Euro statt bisher 62 Euro

- MIA-Ticket (monatlich): 52,40 Euro statt bisher 51,10 Euro.



Die Preise des Kurzstrecken-Einzel-Tickets der BSAG in Bremen bleibt bei 1,40 Euro, ebenso der Preis des Schüler-10-erTickets (1,39 Euro/Fahrt).

Preisbeispiele Tickets für Bremerhaven (Preisstufe I):

- Einzel-Ticket: 2,45 Euro statt 2,40 Euro

- Monats-Ticket: 51,70 Euro statt 51 Euro

- MIA-Ticket (monatlich): 42,20 Euro statt 41,60 Euro

Preisbeispiele Tickets für Oldenburg (Preisstufe I):

- Einzel-Ticket; 2,40 Euro statt 2,35 Euro

- Monats-Ticket: 54,90 Euro statt 53,90 Euro

- MIA-Ticket (monatlich): 43,40 Euro statt 43,10 Euro

Preisbeispiele Tickets für Delmenhorst, Nordenham und Verden (Preisstufe I) sowie für niedersächsische Gemeinden (Preisstufe A)

- Einzel-Ticket: 2,05 Euro statt 2 Euro

- Monats-Ticket: 47,90 Euro statt 47,20 Euro

- MIA-Ticket (monatlich): 39,80 Euro statt 39,30 Euro

- City-Ticket Delmenhorst: 1,60 Euro statt 1,55 Euro

- Senioren-Monats-Ticket Delmenhorst: 42,90 Euro statt 42,30 Euro

Fahrrad-Tickets:

Weitere Tickets:

Tages-Ticket:

- Preisstufen I, A, B und S: wie bisher 1,90 Euro

- Gesamtnetz: wie bisher 3,80 Euro



Monats-Ticket:

- Preisstufen I, A, B und S: 34,60 Euro statt 34,10 Euro

- Gesamtnetz: 52 Euro statt 51,20 Euro

Abonnement:

- Preisstufen I, A, B und S: 28,30 Euro statt 27,90 Euro pro Monat

- Gesamtnetz: 43,30 Euro statt 42,70 Euro pro Monat



Die Preise für den Nachtlinienzuschlag bleiben unverändert bei 1 Euro je Person und Nacht. Auch der Preis des 2015 eingeführten Anschluss-Tickets bleibt konstant.

Alle ab 1. Januar 2017 gültigen Tarife sind unter www.vbn.de abrufbar. (wk)