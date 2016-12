(dpa)

Ein 32-Jähriger musste nach dem Angriff mit schweren Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden. Der festgenommene Flüchtling ist in Bremen polizeilich bereits bekannt. Ein Haftrichter erließ U-Haftbefehl gegen ihn.

Zunächst versuchte der 18-Jährige am frühen Samstagmorgen einen Passanten am Vegesacker Bahnhof zu bestehlen, indem er den 32-Jährigen antanzte und in dessen Hosentasche griff. Sein Opfer wehrte sich gegen den Antänzer und schubste ihn weg.

Der Täter flüchtete daraufhin, um nur wenig später mit einem Ast bewaffnet zurückzukehren. Damit prügelte der Angreifer auf den Kopf des 32-Jährigen ein. Anschließen flüchtete der Täter in Richtung Vegesacker Fähre. Alarmierte Polizeistreifen konnten den Flüchtenden kurze Zeit später dort stellen. Der 32-Jährige hatte durch den Angriff eine Kopfplatzwunde und eine Armfraktur erlitten. Er musste ärtzlich behandelt werden.

Der positiv auf Betäubungsmittel getestete wurde auf eine Polizeiwache verbracht. Dort fanden die Polizisten bei einer DurchsuchungDiebesgut, das aus einem Antanzdiebstahl in der Tatnacht stammte. Ein gegen Auflagen außer Kraft gesetzter Haftbefehl gegen ihn wurde wieder vollstreckt. (wk)