Ein Verbot der Vollverschleierung wird es vorläufig nicht geben. (dpa)

Braucht Bremen ein Gesetz, das Frauen die komplette Verschleierung von Gesicht und Körper verbietet? Nicht, wenn es nach Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) geht. „Mit innerer Sicherheit hat dieses Thema absolut nichts zu tun“, sagte er in der Bürgerschaftssitzung am Mittwoch. Zwar lehne er es ab, wenn Frauen ihr Gesicht verschleiern. Das sei „mittelalterlich“ und passe beispielsweise nicht in Behörden. Doch durch eine entsprechende Dienstkleidungversordnung sei das für die meisten Bereiche bereits geregelt. Es bringe nichts, verschleierte Frauen zu Hause einzusperren. „Das wäre nämlich die Konsequenz eines solchen Verbotes“, so Mäurer weiter. Länder, in denen das Tragen von Burka (ermöglicht das Sehen durch ein Stoffgitter) oder Nikab (Schleier mit Sehschlitz) schon jetzt verboten sei, kämpften nach wie vor gegen die Unterdrückung muslimischer Mädchen und Frauen. Fakt sei außerdem, dass es in Bremen bisher keine Auffälligkeiten mit verschleierten Frauen gebe.

Die Rufe nach einem Verbot der Vollverschleierung nannte der Innensenator populistisch. Mäurer spielte damit auf Forderungen der Bürgerschaftsfraktionen von CDU, FDP und AfD an. Diese hatten sich zuvor in unterschiedlicher Form für ein Vollverschleierungsverbot in Bremen stark gemacht.

Kurz vor Beginn der Landtagsdebatte hatten deshalb die SPD-Fraktion und die der Grünen einen gemeinsamen Dringlichkeitsantrag zum Thema eingereicht. Bis zuletzt sei innerhalb der beiden Fraktionen kontrovers über das Thema diskutiert worden, sagte die Grünen-Abgeordnete Henrike Müller. Aber dann habe man sich doch darauf verständigt, ein Vollverschleierungsverbot abzulehnen und stattdessen für mehr Aufklärung und Emanzipation der betroffenen Frauen zu werben. Im Anschluss an die Debatte wurde dieser Antrag beschlossen.

Anstoß von der AFD-Fraktion

Der Anstoß für die Debatte kam von der AfD-Fraktion um Alexander Tassis. Er hatte die Bürgerschaft bereits Anfang November unter anderem dazu aufgefordert, sich für ein umfassendes Verbot von Burka und Nikab einzusetzen. Bei Zuwiderhandeln solle ein Bußgeld verlangt werden. Die CDU-Fraktion distanzierte sich von den Positionen der AfD: Sie wolle eine Vollverschleierung dort verbieten, wo es rechtlich möglich ist. Vollverschleierung zerstöre jede Form von Kommunikation, die Voraussetzung für Integration sei, sagte Birgit Bergmann, Fraktionssprecherin für Arbeit und Gleichberechtigung. Man müsse das Problem für Bremen diskutieren, bevor es hier akut werde. Das habe nichts mit der anstehenden Bundestagswahl zu tun. Bergmann bezog sich damit auch auf die Kritik von Bremens Frauenbeauftragter Ulrike Hauffe, die sich im Januar im WESER-KURIER zu dem Thema geäußert hatte. Hauffe hatte den Parteien, die ein Verschleierungsverbot fordern, blinden Aktionismus und Wahlkampf vorgeworfen und gefordert, sich mit realen Problemen in Bremen zu befassen. Ähnlich wie die CDU äußerte sich auch die FDP-Bürgerschaftsfraktion: Ein generelles Verbot von Ganzkörperverschleierung hält sie für zwar verfassungswidrig. Die Liberalen fordern aber, dass Vollverschleierung im Öffentlichen Dienst sowie im Rahmen des Strafvollzugs, der Gerichtsbarkeit und des Wehrdienstes, in Bildungseinrichtungen sowie bei der Teilnahme am Straßenverkehr zu verbieten ist, heißt es in ihrem Antrag. „Die Frauen nur aufklären zu wollen, ist halbherzig“, sagte der FDP-Abgeordnete Peter Zenner.

Die SPD-Abgeordnete Sascha Karolin Aulepp warf FDP und CDU vor, über das „rechtspopulistische Stöckchen“ der AfD gesprungen zu sein. In der hiesigen Verwaltung oder in Schulen gebe es bisher keine einzige Mitarbeiterin oder Schülerin, die komplett verhüllt erscheinen wollte. Und wenn ein solcher Fall auftreten sollte, seien schon jetzt entsprechende Handlungskompetenzen im Schulgesetz verankert.

Die Fraktion der Linken hielt sich indes mit einem eigenen Antrag zurück. Die Anträge von FDP, CDU und AfD nannte die Fraktionsvorsitzende Kristina Vogt „unsinnig“. „Das Verbot von Burkas bringt nicht mehr Sicherheit und schwächt auch keine Islamisten“, sagte sie. Im Gegenteil: Islamisten würden ein solches Verbot eher als Propaganda verwenden. Vogt verwies zudem darauf, dass ein Verbot aus ihrer Sicht nicht umsetzbar sei. „Soll man künftig vor das islamische Kulturzentrum eine Hundertschaft stellen und allen Frauen den Schleier abziehen?“, fragte sie. Ein solches Verbot wäre für Bremen auch nicht zielführend.