Lange wurde vermutet, dass er tot ist, gefallen im Kampf der Terroristen des Daesch in Syrien – jetzt ist der Bremer Adnan S. wieder aufgetaucht und sitzt wegen Terrorverdachts in einem Gefängnis in der Türkei. Entsprechende Medienberichte sind dem WESER-KURIER am Sonntag aus verschiedenen Quellen bestätigt worden.

S. war im April 2015 mit einem zweiten Bremer nach Syrien ausgereist, um sich dem Daesch anzuschließen. Sein Begleiter Harry S. kam drei Monate später zurück und ist inzwischen unter anderem wegen Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Adnan S. blieb dagegen in Syrien, mutmaßlich beim Daesch.

Die Bremer Sicherheitsbehörden halten sich in dem Fall bedeckt. „Wir können diese Entwicklung weder bestätigen noch dementieren“, so die Sprecherin der Innenbehörde, Rose Gerdts-Schiffler. Die Staatsanwaltschaft erklärte, erst aus den Medien von der Festnahme erfahren zu haben. „Bei uns gab es gegen diese Person ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Vorbereitung schwerer staatsgefährdender Straftaten“, sagte die Sprecherin der Justizbehörde, Silke Noltensmeier. Das Verfahren sei später an die Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe abgegeben worden.

Treffen die Aussagen von Harry S. zu, die er gegenüber Sicherheitsbehörden und dem Gericht gemacht hat, war sein langjähriger Bremer Kumpel Adnan S. treibende Kraft bei der Entscheidung, nach Syrien zu gehen. Er habe ihn regelmäßig mit Propaganda­videos des Daesch versorgt und ihm eingeredet, in Deutschland seinen radikalen Glauben nicht ungestört praktizieren zu können.

Die Männer sollen zwei Monate vor ihrer Ausreise mit drei weiteren Komplizen einen Überfall auf ein Ehepaar in Oyten begangen haben. Harry S., der die Tat bestreitet, ist dafür bereits zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Adnan S. konnte sich der strafrechtlichen Verfolgung bislang entziehen.

Zur Gerichtsverhandlung in Verden war Harry S. als schwer bewachter mutmaßlicher Terrorist vorgeführt worden. Als er im Juli 2015 aus Syrien zurückkam, wurde er am Bremer Flughafen sowohl wegen des Überfalls in Oyten als auch wegen des Verdachts auf Mitgliedschaft beim Daesch festgenommen. Mittlerweile gibt es einen weiteren Haftbefehl gegen ihn. Er soll sich nach Vorlage neuer Videobeweise in der syrischen Stadt Palmyra an einer Hinrichtung beteiligt haben und mit anderen für den Tod von sechs Menschen verantwortlich sein.

Harry S. trug in Syrien den Kampfnamen Abu Saif. Adnan S. nannte sich Abu Amina. Sie durchliefen in den ersten Wochen die Ausbildung bei einer Spezialeinheit, die darauf getrimmt wurde, hinter den Linien des Feindes zu kämpfen. Bekannt wurden die Gesichter der Bremer, nachdem eine Video aufgetaucht war, in dem die Männer mit Fahnen des Daesch als Kämpfer posieren.

Nach Informationen des WESER-KURIER ist Adnan S. der deutlich gefährlichere von den beiden, was sich mit den Aussagen von Harry S. deckt. Die Ermittler des Bundeskriminalamtes sollen hoch interessiert an ihm sein. Es herrsche große Erleichterung, dass der Mann gefasst wurde. Nicht auszuschließen sei, dass er mit einem zweiten Syrien-Rückkehrer, der aus Hamburg stammt und ebenfalls in der Türkei festgenommen wurde, Anschläge in Deutschland, möglicherweise in Bremen geplant hat.

Wann genau es zu den Festnahmen kam, ist unklar. Möglicherweise stehen sie im Zusammenhang mit den groß angelegten Razzien in mehreren Städten und Provinzen der Türkei. Dabei wurden rund 400 Verdächtige festgenommen und zahlreiche Wohnungen durchsucht, berichtete die türkische Nachrichtenagentur DHA am Sonntag.

Alleine in der Grenzprovinz Sanlifurfa habe die Polizei 150 Syrer in Gewahrsam genommen. In Ankara seien 60, in der zentraltürkischen Provinz Konya 75 Verdächtige festgenommen worden. Weitere Razzien gab es unter anderem in Istanbul, im westtürkischen Izmir und im südtürkischen Adana. Unter den Verdächtigen sind laut DHA viele Ausländer. Ihnen wird unter anderem die Planung von Anschlägen in der Türkei vorgeworfen. Der Daesch hatte sich zuletzt zu dem Anschlag an Silvester auf einen Club in Istanbul bekannt.

Der WESER-KURIER verwendet den Begriff "Islamischer Staat" nicht, weil diese Terrorgruppe weder religiös motiviert noch ein Staat ist. Wir sprechen wie ihre Gegner von Daesch.