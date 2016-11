Mit schweren Verletzungen musste am Dienstagnachmittag ein Autofahrer in eine Bremer Klinik geflogen werden. Nach ersten Informationen war der Mann mit seinem Audi von Emtinghausen aus kommend in Richtung Schwarme unterwegs.

Auf einer langen Geraden hat er laut Zeugen einen Wagen überholt und ist anschließend beim Einscheren ins Schleudern gekommen. Der Audi raste frontal gegen einen massiven Baum und wurde anschließend zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Der Fahrer eines entgegenkommenden Hyundai konnte nicht mehr bremsen und fuhr in den verunfallten Audi. Dessen Fahrer musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät aus dem Wrack befreit werden.

Auch die beiden Insassen des roten Kleinwagens - eine Frau und ein Mann mittleren Alters - mussten verletzt in Krankenhäuser gebracht werden. Für die Rettungs- und Aufräumarbeiten musste die Bremer Straße für mehrere Stunden komplett gesperrt werden.