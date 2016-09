War er's oder nicht? Seine Versicherung sieht jedenfalls in Hans Eulenbruch den "Verursacher" des Brandes bei Harms am Wall. (Frank Thomas Koch)

Das Motiv – zentral in jedem Strafverfahren, manchmal sogar entscheidend. Was für ein Motiv also gab es, das Gebäude von „Harms am Wall“ in Brand zu stecken? Hatte er eines, Hans Eulenbruch, Inhaber des Geschäftes und Hauptangeklagter im Prozess vor dem Landgericht? Darum geht es an diesem Verhandlungstag. Als Zeugen treten Vertreter der Versicherung auf. „Hat sich der Brand für Eulenbruch gelohnt?“, sind sie nach dem Feuer im Mai vergangenen Jahres von der Polizei gefragt worden. „Selbstverständlich“, war damals die Antwort, die am Freitag vor Gericht aus den Protokollen zitiert wurde, „es dient ihm unheimlich. Er entledigt sich seiner Ware, seiner Einrichtung und seiner Angestellten.“

Sie hielten ihn für den Brandstifter und tun es immer noch. Es geht um viel dabei, die Versicherung müsste mit rund 4,6 Millionen Euro den Schaden regulieren, sollten Eulenbruch und sein mutmaßlicher Komplize das Feuer nicht gelegt haben. Für die beiden Angeklagten geht es freilich um noch viel mehr. Die Anklage lautet auf schwere Brandstiftung, Versicherungsbetrug und Vortäuschen einer Straftat. Das Strafmaß liegt bei mindestens fünf Jahren.

Fünf Tage nach dem Großbrand, der am Wall drei Häuser zerstört hat, gab es nach Aussage der beiden Zeugen ein erstes Treffen mit Eulenbruch. „Wie war ihr Eindruck von ihm?“, will die Vorsitzende Richterin Andrea Schneider wissen. So, könnte man die Antworten der Versicherungsvertreter zusammenfassen, dass er sich verdächtig gemacht hat. „Er hat routiniert den Sachverhalt vorgetragen und gleich auch Forderungen erhoben.“ Zwischendurch sei Eulenbruch in Tränen ausgebrochen. Doch so recht abnehmen wollten sie ihm diese Gefühlsaufwallung nicht. „Es kam abrupt und passte nicht in die Situation.“ Alles nur Theater, heißt das.

Eulenbruch verliert die Fassung

Der Angeklagte ist empört über diese Einschätzung. Er reagiert wütend und verliert kurz die Fassung. Doch Eulenbruch muss sich noch mehr anhören. Ein weiteres Zitat aus den Vernehmungsprotokollen der Polizei: „Er trat uns gegenüber sehr selbstsicher auf und war übertrieben gestriegelt und zurechtgemacht.“ So hat sich die Versicherung geäußert und damit die Spur zu ihrem Kunden gelegt.

Die Zeugen hatten da so ein Gefühl, mehr aber wohl nicht. Gespeist auch daraus, dass es knapp zwei Jahre vor dem großen Feuer bei „Harms am Wall“ dort schon einmal gebrannt hatte, in einem der Schaufenster. Der Ruß breitete sich damals im gesamten Geschäft aus. Ein Schaden von 900 000 Euro, den die Versicherung beglichen hat.

Nach dem Brand am 6. Mai 2015 wurde Eulenbruch schnell beschieden, dass er zunächst nicht damit rechnen dürfe, Geld zu bekommen. „Harms am Wall“ war damit erledigt, das Unternehmen musste Insolvenz anmelden.

Die Versicherung, so wird es von einem der beiden Zeugen vorgetragen, war zunächst „stark irritiert“ als im Zuge eigener Untersuchungen mehr und mehr Umstände im Zusammenhang mit der Tat und mit den Geschäften von Eulenbruch zutage traten. „Lauter Auffälligkeiten und Ungereimtheiten.“ Der Kunde habe außerdem nur zögerlich oder gar nicht die erforderlichen Unterlagen beigebracht, um den Schaden zu taxieren.

Ein Bild machen konnte sich die Versicherung offenbar trotzdem. „Harms am Wall hatte kurzfristige Verbindlichkeiten, eine angespannte Liquidität, Umsatzrückgänge und keine plausiblen Planzahlen“, erklärt der Zeuge. In den Jahren zwischen 2006 und 2014 habe es zwölf Versicherungsfälle mit einem Gesamtschaden von 2,3 Millionen Euro gegeben. Das sei kein Pech mehr, sondern verrate ein Muster. Für die Versicherung ist deshalb klar: „Wir gehen davon aus, dass der Versicherungsnehmer den Schaden selbst verursacht hat.“