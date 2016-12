Geschätzt mehr als 20.000 Euro sind in die juristischen Auseinandersetzungen geflossen. (Christina Kuhaupt)

Vom Schlachtruf „Das Viertel lebt“ und dem von Publikum und Clubbetreibern ausgerufenen „Kulturschutzgebiet“ ist nicht mehr viel übrig geblieben. Die im Bremer Viertel aufgestellten pinken Pfandkisten sind größtenteils verrottet oder verschwunden.

Die zahlreichen Plakate und Schilder gegen genervte Anwohner oder vermeintliche Spießbürger sind Mangelware. Auch von aktuellen Beschwerden der Ruhebürger über Lärm ist so gut wie nichts mehr zu hören. War das alles nur viel Lärm um nichts? Viel Lärm umRuhe?

Nein. Denn geblieben sind Rechtsstreitigkeiten um die Sperrzeit und die Auflagen für die Lila Eule. Seit mittlerweile zwei Jahren fechten die klagende Anwohnerin und die Betreiber der Keller-Diskothek im Herzen des Vergnügungsviertels einen Kampf aus. Mit kleinlichen Auseinandersetzungen um Stunden und Dezibel. Das muss nicht mehr sein. Es reicht.

In mehreren Instanzen, im Eilverfahren und dann im Hauptverfahren, wird den Diskothek-Betreibern bestätigt, dass sie Lärmwerte einhalten und nach den Regeln spielen. Das Stadtamt weiß nun, dass die Aufhebung der Sperrzeit in der Nacht von Donnerstag auf Freitag rechtens ist und in der Eule getanzt werden darf.

Geschätzt mehr als 20.000 Euro sind in die juristischen Auseinandersetzungen von beiden Seiten geflossen, die viel besser in modernsten Lärmschutz gesteckt worden wären.

Vielleicht wird die Klägerin die Rechtsstreitigkeiten nun liegen lassen und hoffentlich ungestörten Schlaf finden. So paradox das klingt: Es wird Zeit, dass Ruhe einkehrt. Im Interesse aller Beteiligten.