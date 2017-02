Das Schiff Aquarius. (Lennart Helal)

Mit der Flüchtlingsgeschichte ihres Vaters ist Ngoc Linh Nguyen praktisch aufgewachsen. Während des Vietnamkriegs wollten der Vater und andere in einem Boot zu den Philippinen flüchten. „Das hätte er aber nie geschafft“, sagt die 22-Jährige. Wäre er nicht von der Crew eines Rettungsschiffs auf dem offenen Meer aus dem Wasser gezogen worden, würde es die junge Frau heute nicht geben, dessen ist sie sich bewusst.

Nguyen geht es heute viel besser als ihrem Vater damals. Sie studiert Wirtschaftsingenieurwesen an der Jacobs University Bremen doch das Thema hat sie nie richtig losgelassen. Deswegen saß sie am Freitag auch in einem Workshop mit knapp 50 anderen Studierenden, die zusammen mit Mitgliedern der Hilfsorganisation SOS Mediterranee an innovativen Ideen für den Rettungseinsatz im Mittelmeer gearbeitet haben.

Etwa 30 Helfer aus ganz Europa und anderen Teilen der Welt waren am Freitag nach Bremen gekommen, um die Studierenden über ihre Mission vor der nordafrikanischen Küste zu informieren und abends mit Bürgermeister Carsten Sieling und weiteren Gästen aus Politik und Wirtschaft in der Oberen Rathaushalle zu einem Benefizessen zusammenzukommen.

Es war der erste Jahrestag für die noch relativ neue Hilfsorganisation, die es mittlerweile nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich und Italien gibt. Am 3. Februar 2016 verabschiedete Carsten Sieling das Rettungsschiff „Aquarius“ von Bremerhaven aus in Richtung Mittelmeer. Seitdem ist viel passiert.

Dreimonatige Arbeitsphase

SOS Mediterranee hat in dem Jahr etwa 8000 Menschen vor dem Ertrinken gerettet und zusammen mit einem Team von Ärzte ohne Grenzen etwa 12.000 Flüchtlinge an Bord versorgt, die noch immer von Libyen aus versuchen, in völlig überfüllten Booten in Richtung Italien zu fahren. Allein in den vergangenen Tagen rettete das Team mehr als 750 Menschen aus dem Wasser, die nun sicher an Bord der „Aquarius“ sind.

Der Workshop an der Jacobs University war der Auftakt für eine dreimonatige Arbeitsphase im Kurs Technologie-Management. „Normalerweise arbeiten wir mit Unternehmen zusammen und optimieren für sie Prozesse oder Ideen. Es ist toll, jetzt neue Konzepte für einen guten Zweck zu entwickeln“, sagt die zuständige Dozentin Julia Bendul.

Zu fünf verschiedenen Problembereichen wollen die Studenten in diesem Semester arbeiten, darunter fällt zum Beispiel Marketing für die Organisation, die 11.000 Euro an Spenden pro Tag benötigt, um den Einsatz gewährleisten zu können. Oder die Entwicklung von Technologien, mit denen man im Dunkeln oder in der Ferne besser Boote und Flüchtlinge im Wasser erkennen kann.

Weiterentwicklung von Ansätzen

In der Gruppe, die sich um einen besseren Informationszugang zu den Ereignissen in den nordafrikanischen Staaten kümmern will, ist auch Soman Taria. Er kam 2015 mit Hilfe eines Teilstipendiums von Pakistan nach Bremen, um an der Jacobs University zu studieren. „Aus Ländern wie Libyen erhält man unglaublich schwer Informationen, wie es dort wirklich zugeht“, sagt der 20-Jährige. „Ich will helfen, das zu verbessern und dies auch an die Politik herantragen.“

Für die Helfer von SOS Mediterranee ist der Workshop eine gute Gelegenheit, um Ansätze weiterzuentwickeln, für die während der Rettungseinsätze meistens keine Zeit bleibt. Eine Gruppe hat die Idee, eine eigene Internetseite zu programmieren, um ehemalige Helfer und gerettete Flüchtlinge miteinander zu vernetzen. „Wir haben auch besprochen, dass man dort ein Informationsangebot für psychologische Betreuung integrieren könnte“, sagt Rettungsleiter Mathias Menge.

Gerade jüngere noch unerfahrenere Helfer der Organisation würden immer wieder unterschätzen, wie wichtig eine psychologische Nachbetreuung nach den dramatischen Rettungseinsätzen sei. Das Ergebnis ihrer Arbeiten wollen die Studierenden im Mai präsentieren. „Wenn es klappt, dann wieder vor einigen Mitgliedern der Organisation“, sagt Bendul.

Empfang im Rathaus

Nach dem Workshop in der Jacobs University ging es für die Helfer mit dem Bus direkt ins Bremer Rathaus. Dort erwarteten sie neben Bürgermeister Carsten Sieling etwa 150 weitere Personen aus Politik, Wirtschaft und anderen gesellschaftlichen Bereichen. Sie waren an diesem Abend zu Ehren der vielen Retter eingeladen worden, aber auch, um Geld für die Organisation zu spenden.

Zu den Rednern des Abends gehörten der frühere Hamburger Wirtschaftssenator und Unternehmer Ian Karan und der Berliner Kapitän Klaus Vogel, der SOS Mediterranee 2015 gegründet hat. „Uns fehlen vor allem dauerhafte Unterstützer“, sagte Vogel. An der Situation im Mittelmeer habe sich seit Beginn der Mission vor einem Jahr nichts geändert. „Die Situation in Libyen ist nach wie vor grauenvoll. Die Flüchtlinge erzählen uns von Folter und Misshandlungen“, sagte Vogel.

Ian Karan, der selbst aus Sri Lanka stammt, betonte, wie wichtig die Sprache für die Integration der neu Ankommenden ist. „Ansonsten ist man nur ein Zaungast“, sagte er. Karan wandte sich auch klar an Europas Politiker: „Es mag ja nachvollziehbar sein, wenn Politiker sagen: Wir können nicht alle Flüchtlinge aufnehmen. Ich vermisse jedoch in der gleichen Klarheit den Satz: Wir dürfen sie aber auch nicht ertrinken lassen.“

Gerade jetzt ist Menschlichkeit wichtig

Zu den weiteren Beiträgen des Abends gehörten der Film „Moon Journey“ sowie ein Vortrag der Bremer Poetry-Slammerin Rita Apel. Bürgermeister Carsten Sieling betonte in seiner Begrüßung, wie wichtig gerade jetzt Menschlichkeit sei, wo der amerikanische Präsident Donald Trump anfange, Mauern zu bauen und Einreiseverbote anzuordnen. „Was gibt es Wichtigeres, als Leben zu retten?“, fragte er.

Ganz still wurde es, als SOS-Mediterranee-Botschafter Klaus Platz die Gäste bat, sich zu erheben. „Die Reise ist zu Ende“, sagte Platz, nachdem Rettungsleiter Mathias Menge die Schiffsglocke in der Oberen Rathaushalle geläutet hatte. Platz ehrte damit die vielen Toten, die während ihrer Flucht über das Mittelmeer ihr Leben verloren haben.

Der 79-Jährige, der das Benefizessen für die freiwilligen Helfer organisiert hatte, versprach, die Organisation werde sich auch in Zukunft dafür einsetzen, dass möglichst wenig Menschen auf der gefährlichen Route von Libyen aus ertrinken.