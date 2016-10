Studenten sind im Stress - mehr denn je. (dpa)

Vor dem Hauptgebäude der Bremer Universität ist richtig Betrieb. Und das schon eine Woche vor Vorlesungsbeginn. Die neuen Erstsemester sind mitten in ihrer Orientierungswoche, erkunden das Uni-Gelände und suchen nach Seminarräumen und Gebäuden. Aber nicht nur sie haben viel zu tun. Auch die Studierenden, die schon etwas länger dabei sind, kennen das Gefühl, hetzen zu müssen – und zwar von Prüfung zu Prüfung, von Hausarbeit zu Hausarbeit. Einige von ihnen leiden zudem unter finanziellen Sorgen und müssen neben ihrem Studium arbeiten.

Pascal Behrens (Karsten Klama)

„Ich bin eigentlich durchgehend im Stress“, sagt Pascal Behrens. Er studiert im siebten Semester Produktionstechnik mit Maschinenbau und Verfahrenstechnik an der Uni Bremen. Im Gegensatz zu anderen Studiengängen habe er sehr viele Veranstaltungen während des Semesters, und auch in den Semesterferien sei Ruhe schwierig. „Die Klausuren sind über die ganzen Ferien verteilt“, sagt Behrens. Neben der Zeit, die er für sein Studium braucht, arbeitet er zusätzlich noch 30 Stunden im Monat als Hilfskraft an der Universität. Zwar sei er nicht auf das Geld angewiesen, aber das Sammeln von Erfahrung für den späteren Beruf sei ihm sehr wichtig.

Darius Bosselmann (Karsten Klama)

Bei Darius Bosselmann sieht das ein wenig anders aus. Er ist neben seinem Soziologie-Studium auf eine Arbeit angewiesen. „Sonst weiß ich nicht, was ich am Ende des Monats essen soll“, sagt er. Acht Stunden arbeitet er im Bremer Mercedes-Werk. Er habe Glück gehabt, die Stelle zu bekommen. „Es ist nur eine Schicht, und die wird relativ gut bezahlt“, sagt Bosselmann, der sein Studium als „Vollzeitstudium“ beschreibt. Zu stressigen Phasen komme es vor allem vor den Prüfungen am Semesterende. „In der heißen Phase sitze ich schon mal 14 Stunden in der Uni“, sagt er. Während des Semesters gebe es aber auch ruhigere Zeiten. „Es ist abhängig davon, welche Module ich belege und wie ich mir den Plan selbst zusammenbaue“, sagt Bosselmann und verweist damit auf den Unterschied zwischen den verschiedenen Studiengängen.

Früher sei es entspannter zugegangen

Sowohl er als auch Behrens befinden sich zurzeit noch im Bachelor und haben das alte Studiensystem vor dem sogenannten Bologna-Reformprozess zur Angleichung der Studiengänge in Europa, der im Jahr 1999 beschlossen wurde, nicht miterlebt. In Gesprächen mit älteren Kom­mi­li­to­nen hätten sie aber gehört, dass es früher entspannter an der Universität zuging.

Für Marie Oesterlee ist Stress im Studium kein Thema. Mit einem klaren „Nein“ beantwortet sie die Frage danach. Die angehende Politikwissenschaftlerin kann sich laut eigener Aussage das Studium relativ frei einteilen und Prüfungen auch mal um ein Semester verschieben. „Ich mache mir nicht den Druck, in sechs Semestern fertig zu werden“, sagt sie. Trotzdem komme sie auf rund 30 Wochenstunden. Nebenbei arbeitet sie unter anderem als studentische Hilfskraft und Geigerin. So komme sie pro Woche auf vier Stunden zusätzlich. „Die Arbeit ist aber extra und nicht zur Studienfinanzierung“, sagt sie.

Sabrina Leser (Karsten Klama)

Sabrina Leser und Miriam Guth sind in ihrem Studium auf der Zielgeraden. Die beiden studieren Medienkultur und stehen kurz vor ihrer Master-Arbeit. „Wir können uns die Zeit frei einteilen. Der Stress ist aber trotzdem da“, sagt Leser. „Viele haben Stress wegen des neuen Systems, weil die Masterplätze nicht mehr sicher sind“, sagt Miriam Guth. Außerdem ginge es auch viel um das „Danach“. „Was kommt im Berufsleben auf uns zu?“, sei oft die Frage, so Guth weiter. Um sich das Studium zu finanzieren, hat sie schon einige Jobs ausprobiert, sei es als Texterin, im Call-Center oder als Journalistin. „Viele brauchen die Arbeit auch für ihre Berufsperspektive“, sagt Hannah Simon, die ebenfalls Medienkultur studiert. Sie habe extra länger studiert, um noch Praktika zu machen.

Miriam Guth (Karsten Klama)

„Der Stress nimmt definitiv zu“, sagt auch Jana Brüning, Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Bremer Studentenwerks. Vor allem der Prüfungsstress aber auch private Themen würden den Studierenden Sorge bereiten. Aber immer häufiger komme es auch zu depressiven Phasen bei einigen Studenten. Insgesamt 1066 Bremer Studenten haben laut Geschäftsbericht des Bremer Studentenwerks im Jahr 2015 die Beratung der Psychologisch-Therapeutischen Beratungsstelle (PTB) in Anspruch genommen. Das entspricht einem Anteil von 3,5 Prozent der Studierendenschaft. 633 davon waren weiblich, 433 männlich.

Beratungszaheln gestiegen

Seit den Bologna-Reformen hätten die Beratungszahlen zugenommen. „Der Prüfungsstress ist einfach ein ganz anderer“, sagt Brüning. Das bestätigt auch Linda Wilken, Leiterin des Bereichs Soziales und Internationales beim Studentenwerk in Hannover. „Vor 15 Jahren war es anders. Da konnten die Studenten noch mal nach links und rechts von ihrem Studiengang schauen.“ Heute gebe es fast keine Chance mehr für eine Persönlichkeitsbildung an der Uni, alles sei viel verschulter. Sie hat beobachtet, dass Studentinnen eher bereit sind, sich Hilfe zu holen.

Laut Aussage von Christiane Maurer, Leiterin der PTB in Hannover, kommen rund zwei Prozent der Studierenden der Hochschulen in der niedersächsischen Landeshauptstadt jedes Jahr zur Beratung. 58 Prozent davon seien weiblich. „Das ist aber immer so in der psychotherapeutischen Beratung“, sagt sie. Zu den häufigsten Gründen gehören nach ihren Angaben Lern- und Arbeitsstörungen, depressive Verstimmungen, Selbstwertprobleme, Erschöpfung und Prüfungsangst.