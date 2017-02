Ein Wolf in seinem Gehege im Wildpark Schorfheide in Groß Schönebeck. (dpa)

Plötzlich sind sie da – und uns, den Menschen, überraschend nah: Raubtiere. Durch Bremen-Borgfeld streift ein Wolf, und im niedersächsischen Mittelgebirge Solling reißt ein Luchs gleich sieben Schafe auf einen Streich. Es gibt noch mehr Beispiele jüngeren Datums mitten aus Deutschland. Wenn den Experten zu trauen ist, wird ihre Zahl weiter steigen. Just wird für Hessen und Nordrhein-Westfalen prognostiziert, dass Wölfe mittelfristig in den dortigen Wäldern heimisch werden; in Brandenburg, wo 22 Rudel leben, sind sie es bereits. Dazu müssen sich Politiker und Jäger, Tierhalter und Naturschützer verhalten. Denn die Vertreter der ungezähmten und schlechterdings unzähmbaren Natur treten überwiegend in einer von Menschenhand gestalteten Landschaft auf. Auf Weiden und Wegen, die unmittelbar an Wohngebiete grenzen, in denen das wirklich wilde Leben bloß als kindgerechtes Einrichtungsaccessoire vorkommt. Dabei bedeutet die Zunahme an Begegnungen zwischen Mensch und Raubtier zwar längst noch nicht, dass die Grenze zwischen Zivilisation und Wildnis porös geworden wäre, und doch sorgt sie für Furcht, zumindest für beträchtliche Unsicherheit.

Mehr zum Thema Wolf in Bremen Borgfeld gesichtet Die Landesjägerschaft Bremen hat bestätigt, dass es sich bei dem fotografierten Tier in Borgfeld um ... mehr »

Mystifizierung dieses Geschöpfes der Wildnis

Nun muss der existenziell irritierte Mensch, diese selbsternannte Krone der Schöpfung, in pragmatischer Hinsicht genau abwägen, welche Kreatur bei welchem Verhalten eine reelle Bedrohung darstellt – und welche nur ein befremdlicher Anrainer ist, den man zugleich respektiert und meidet. Eine Auffrischung des entsprechenden Problembewusstseins tut ohnehin Not. Als ein wanderlustiger Braunbär im Jahr 2006 Nutztiere im bayerisch-österreichischen Grenzgebiet attackierte, als Bedrohung auch für Menschen eingestuft und zum Abschuss freigegeben wurde, gab es hierzulande zwar verheißungsvolle Ansätze zu einer Debatte über Nutzen und Nachteil räuberischer Tiere für das einträchtige Zusammenleben. Aber sowohl die possierliche Benennung des Tieres (Bruno) als auch seine denkwürdige Etikettierung (Problembär) durch Medien und Politik arbeiteten der erneuten Mystifizierung dieses Geschöpfes der Wildnis zu statt einer nachhaltigen Definition über zu setzende Grenzen. Merke: Nur Tiere, die es literarisch oder im Zoogehege zu etwas bringen sollen, tragen so putzige Namen wie Baloo und Pooh, Paddington oder Petzi. Alle anderen Viecher sind gefährlich – und sei ihr Pelz noch sooo weich. Weil es ihre Natur ist. Weil sie nur im Reich der Fabel zu domestizieren sind. Punktum.

Apropos: Der Einbruch des Realen erfolgt zu einer Zeit, da die Fauna in unseren Breiten zwar häufig, aber fast ausschließlich in symbolisch verbrämter Gestalt erörtert wird. Seit Beginn der Finanzkrise ist in den Medien, an Stammtischen und vorgeblich progressiven sozialwissenschaftlichen Fakultäten verstärkt die Rede von Raubtierkapitalismus, Heuschrecken und Immobilienhaien. All das zweifellos in allegorischer Absicht, sozusagen als neoliberale Spielart einer Fabel neuen Typs, von der sich literarische Gattungsfachleute wie Aesop und Lessing naturgemäß noch keinen Begriff machen konnten. Dementsprechend war es zuletzt ironischerweise die Gier des Menschen, die zu seiner rhetorischen Vertierung führte – und zwar in Form der dem Komödiendichter Plautus abgelauschten Weisheit, der zufolge der Mensch dem Menschen ein Wolf sei („Homo homini lupus“). Dabei ist ein ums andere Mal in Vergessenheit geraten, dass Natur mitnichten ein redensartliches Abstraktum ist, sondern eine rohe Realität. Deren kulturelle Modellierung in Gestalt von Plüschbärchen einerseits und moralischen Lehrstücken über Löwen und Lämmer andererseits darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass ein Reißzahn mehr ist als eine Metapher.

Mehr zum Thema Wenn der Wolf kommt Die Meinungen über das Auftreten von Wölfen und den Umgang mit ihnen sind zwiegespalten. Das Thema ... mehr »

Tier sind Tiere

Im vergangenen Jahr lief im Kino ein Drama der deutschen Regisseurin Nicolette Krebitz, das nach Art einer Parabel den Blick auf Risiken, Nebenwirkungen und Binnendifferenzierungen des Themas schärft: „Wild“ zeigt die Folgen einer surrealen Begegnung. In einem Stadtpark steht die Hauptfigur, eine Frau namens Ania, einem Wolf gegenüber. Mensch und Tier sehen einander direkt in die Augen. Ania wähnt nach diesem Aufeinandertreffen, ihr bisheriges Leben sei sinnlos gewesen. Ihr bald in eine Manie mündender Wunsch, sich vollumfänglich mit dem Wolf zu vereinigen, führt zu einer Wesensänderung: Ania fängt die Kreatur, macht sich zu deren Geliebter – und lebt mit ihr in einer notgedrungen anarchischen, vermüllten WG. Und die Moral von der Geschicht‘: Tu‘ derlei besser nicht. Tiere sind Tiere. Der Mensch, ein weitgehend abgefallenes und entfremdetes Stück Natur, sollte sich nicht ungebührlich einmischen, sondern verantwortungsvoll dafür sorgen, dass es klar abgesteckte Lebensräume für alle gibt.