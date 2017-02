Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen sprach beim Neujahrsempfang der CDU Bremen. (dpa)

Die Bremer CDU hat am Mittwochabend eindrucksvoll bewiesen, was es heißt zusammenzurücken. Gut 1200 Menschen hatten sich zum Jahresauftakt der Partei im Swissôtel am Hillmannplatz angemeldet, und wie es aussah, waren sie auch alle gekommen. Es galt, Ursula von der Leyen zu sehen – die Bundesverteidigungsministerin war als Ehrengast und Rednerin nach Bremen geladen. Landesparteichef Jörg Kastendiek hatte schon im Vorfeld eine Vorstellung von der Zugkraft der 58-Jährigen: „Es könnte kuschelig werden.“

Das wurde es tatsächlich, im Saal waren die wenigen Sitzplätze im Nu besetzt, und wer Pech hatte, musste eine ganze Stunde an der Garderobe warten. Die Bundesministerin allerdings vertrieb den Ärger der Besucher, und verschaffte ihnen einen Einblick ins Familienalbum, in dem es so manchen Eintrag mit Bremer Bezug gibt: Schon Vater, Großvater und Urgroßvater hätten enge Beziehungen zu Bremen unterhalten und hier auch gelebt. Selbst der Urururgroßvater Ludwig Knoop – „Ja, genau, der von Knoop's Park“ – hatte Bremer Wurzeln. Ein Hinweis, der von der Leyen den Applaus der Besucher einbrachte.

Volles Haus: Weit mehr als 1000 Besucher hatten den Weg zum Neujahrsempfang gefunden. Auch Nichtmitglieder durften kommen. (Frank Thomas Koch)

Doch es war keineswegs nur nett an diesem Abend. Landesparteichef Jörg Kastendiek beendete den Kuschelkurs abrupt und nutzte die Gelegenheit der Begrüßungsrede, seine Christdemokraten auf das Jahr der Bundestagswahl einzustimmen. Im März will die Partei ihre Kandidaten für Berlin aufstellen. Es gilt als ausgemacht, dass die jetzigen Bundestagsabgeordneten Bettina Hornhues und Elisabeth Motschmann die Bremer CDU auch in der kommenden Legislaturperiode auf Bundesebene vertreten sollen. Kastendiek schaltete daher schon jetzt auf Wahlkampfmodus und blies zum Frontalangriff auf die Bremer SPD: So habe Bürgermeister Carsten Sieling zu Beginn der Legislaturperiode zwar einen Neuanfang versprochen, einen neuen Stil, eine wachsende Stadt – „doch er ist den Versprechungen nicht gerecht geworden“, schimpfte Kastendiek, der sich neben der Wirtschaftspolitik und der Verkehrsinfrastruktur vor allem der Inneren Sicherheit zuwandte: den Einbrüchen, den Diebstählen, dem offenen Drogenhandel und der Bremer Abschiebepraxis. Alles Gebiete, auf denen er der SPD und ihrem Innensenator Ulrich Mäurer schlechte Arbeit bescheinigte.

Auch Ursula von der Leyen ging in ihrer Rede auf die Asylpolitik ein. Auch wenn nicht alles schlecht sei und die hohe Erwerbsquote, die niedrige Jugendarbeitslosigkeit, steigende Löhne und stabile Preise zeigten, dass das Land gut aufgestellt ist, habe die Zahl der Flüchtlinge das Land in den vergangenen zwei Jahren an die Grenze der Leistungsfähigkeit gebracht. Von der Leyen mahnte, dass man aus dieser Entwicklung lernen müsse: „So etwas wie im Jahr 2015 darf uns nicht noch mal passieren.“

Mehr Zuspruch als Oettinger

Die stellvertretende Parteivorsitzende betonte, dass es Europa gelingen muss, die eigenen Außengrenzen zu sichern und die Zuzügler zu registrieren. Es dürfe dabei niemals passieren, dass man die Grenze der Menschlichkeit unterschreitet. Wer also in Not ist, dem solle geholfen werden. „Das heißt aber auch, dass Menschen, die aus wirtschaftlichen Gründen zu uns kommen, wieder in ihre Heimat müssen.“

Der Weg durch die Menge: Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen mit dem Bremer CDU-Chef Jörg Kastendiek (rechts) bei der Ankunft Swissôtel. (Frank Thomas Koch)

Von der Leyen traf damit den Nerv vieler Besucher, und sie übertraf damit vor allem ihren Vorgänger, EU-Kommissar Günter Oettinger, mit dem die Gäste des Neujahrsempfangs vor einem Jahr ein wenig fremdelten. Besser war vor einigen Jahren Bundeskanzlerin Angela Merkel angekommen, die die Bremer Christdemokratie beim Jahresauftakt 2013 mit ihrem Besuch beehrte, damals noch im Park Hotel. Rund 3000 Gäste wurden dabei gezählt.

In diesem Jahr nutzte Ursula von der Leyen ihren Besuch, um in Zeiten des wiederkehrenden Nationalismus an den Wert der europäischen Einigung zu erinnern: „28 Staaten, alles Demokratien, das ist es, was wir verteidigen müssen.“ Und sie wandte sich gegen die Menschen, die innerhalb dieses Landes den Konsens aufkündigen wollen: „Diejenigen, die rufen ,Wir sind das Volk', die sind es nicht. 82 Millionen Deutsche sind es, die entscheiden, wohin die Reise geht.“ Von der Leyen riet dazu, offen mit Neuem umzugehen: „Unser Land verändert sich, wie es sich immer verändert hat.“ Junge Menschen hätten eben andere Vorstellungen als die Älteren. Sie erinnerte aber auch daran, dass es Dinge gibt, die diese Veränderungen überdauern: Dinge wie Tradition und Identität.