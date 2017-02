Vorbehalte gegen die geplante Polizeireform. (dpa)

Die Pläne der Innenbehörde für eine Neuaufstellung der Polizei im Stadtgebiet haben am Donnerstag im politischen Raum erste Reaktionen ausgelöst. Sie fielen eher negativ aus. Wie berichtet, soll die Zahl der Polizeiinspektionen und 24-Stunden-Standorte verringert werden, außerdem peilt die Behörde einen Abzug von Einsatzkräften aus den Revieren an.

CDU-Innenpolitiker Wilhelm Hinners äußerte Vorbehalte. Eine Konzentration von Kräften an Großstandorten könne zwar sinnvoll sein. "Aber klar ist auch: Wenn Beamte von den Revieren in den Stadtteilen abgezogen werden, gibt Innensenator Ulrich Mäurer wichtige Bürgernähe auf“, so Hinners.

Gerade in den Stadtteilen seien Orts- und Milieukenntnisse enorm wichtig. Auch Nina Schaardt (Bürger in Wut) warnt vor einer schwindenden Verankerung der Polizei in den Quartieren. Sollten an manchen Revierstandorten künftig nur noch sogenannte Kontaktpolizisten ihren Dienst versehen, sei das lediglich "eine Beruhigungspille für die Bevölkerung".

Auch auf Beiratsebene gibt es offenbar Widerstände gegen eine Schwächung der Revierstandorte. Erst vor vier Jahren sei an der Lilienthaler Heerstraße ein neues Polizeirevier eingerichtet worden, sagt der Horn-Leher Beiratssprecher Stefan Quaß (CDU). Sollten dort nun der Bürgerservice und das Streifenfahrzeug abgezogen werden, „käme das einer sicherheitspolitischen Bankrotterklärung gleich“, so Quaß.