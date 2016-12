Vorkurse für Flüchtlinge am Alexander-von-Humboldt-Gymnasium in Huchting. In der hinteren Reihe sind von links zu sehen: Oumar Sadio, Shahab Mohamadi und Shayan Shafaghi. (Mikhail Galian)

Ingrid Schäper-Bunk berichtet gern von Erfolgsgeschichten. Der dunkelhaarige junge Mann mit der blauen Jacke dort, sagt sie und deutet aus dem Fenster ihres Büros, der will kein Geld vom Staat annehmen. Lieber arbeitet er Nachtschichten als Gabelstapler-Fahrer – und kommt trotzdem immer pünktlich zum Unterricht. Die 62-jährige Lehrerin ist stolz auf solche Beispiele. Weil sie weiß, was die meisten der Schüler hinter sich haben und wie schwer es ihnen fällt, sich in Deutschland zurecht zu finden.

Schäper-Bunk ist Koordinatorin für die Vorkurse an der Oberstufe des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums in Huchting. Die meisten Schüler sind Flüchtlinge. Wenn über Vorkurse gesprochen wird, dann geht es meist um Kapazitäten und Wartelisten für einen Platz an einer Bremer Schule. Es gibt aber noch eine andere Seite: Die Schüler, die bereits den Unterricht besuchen und unter dem Druck stehen, schnell Deutsch zu lernen. Und ihre Lehrer, für die die Kurse eine ungewohnte Belastung sind.

Vier Vorkurse gibt es am Alexander-von-Humboldt-Gymnasium; zwei in der Mittel- und zwei für die Oberstufe mit jeweils 18 Schülern. Die Veränderungen sind jedoch weniger groß, als man vermuten könnte. Das hat zum einen mit dem Profil des Standortes zu tun. „Unsere Schule ist sowieso eine bunte Schule“, sagt Schäper-Bunk. Laut Statistischem Landesamt haben über 70 Prozent der jungen Menschen unter 18 Jahren in Huchting einen Migrationshintergrund. Zum anderen gibt es an der Schule an der Delfter Straße bereits seit dem Jahr 2000 Vorkurse – also lange bevor die Zahl der Flüchtlinge anstieg. Deshalb ist das Gymnasium zu einem Vorbild für andere Schulen in Bremen geworden.

Die meisten Schüler sind zwischen 16 und 18 Jahren

Ingrid Schäper-Bunk, Koordinatorin für die Vorkurse der gymnasialen Oberstufe. (Mikhail Galian)

In der dritten Stunde beginnt im Vorkurs 2 der Deutschunterricht. Nach und nach kommen die Schüler in den hellen Klassenraum und setzen sich. Anders als die Gruppen draußen auf den Fluren unterhalten sie sich kaum, sind sehr ruhig und aufmerksam. Ihre Lehrerin Konstanze Kendel teilt korrigierte Deutsch-Tests aus. Oumar Sadio hat 41 von 45 Punkten erreicht. Der 18-Jährige aus Guinea hat vor dem Vorkurs bereits drei Monate eine Berufsschule besucht. „Was wir dort gelernt haben, war sehr einfach“, sagt er. „Ich wollte mehr Deutsch lernen.“ Sein Abitur möchte Oumar Sadio aber nicht machen; er sucht nach einem Ausbildungsplatz und schreibt bereits Bewerbungen.

Die meisten Schüler in der Klasse sind junge Männer zwischen 16 und 18 Jahren. Die einzigen zwei Frauen sitzen nebeneinander. Eine von ihnen ist Zeinab Ali aus Syrien. Sie sei seit einem Jahr und drei Monaten in Deutschland, erzählt die 18-Jährige mit den langen, brauen Locken. Ihr Deutsch ist beinahe flüssig. Seit einem Jahr besucht sie das Gymnasium in Huchting, zuerst im Vorkurs 1 für Anfänger und nun im Anschlusskurs für Fortgeschrittene. Der Vorkurs 2 bereitet Zeinab Ali und ihre Mitschüler auf die gymnasiale Oberstufe vor. Wenn sie den Kurs bestehen, werden sie in die sogenannte E-Phase versetzt und gemeinsam mit den anderen Zehntklässlern unterrichtet.

Zweijährige Vorbereitung auf die gymnasiale Oberstufe

Die zweijährige Vorbereitung auf die gymnasiale Oberstufe sei absolut notwendig, sagt Koordinatorin Ingrid Schäper-Bunk. Sprachlich, aber auch in kultureller Hinsicht bräuchten die Vorkurs-Schüler diese Zeit, um sich integrieren zu können. Es gebe zwar immer wieder Ausnahmen; Schüler, die nach einem Jahr schon in die E-Phase gingen. Das sei aber nicht die Regel. Selbst mit zwei Jahren Vorlaufzeit schaffe nur etwa die Hälfte der Vorkurs-Schüler das Abitur.

Vor allem in sprachintensiven Fächern wie Deutsch, Geschichte oder Politik seien sie überfordert. Hinzu kommen private Schwierigkeiten. „Wenn sie mit ihren Familien gekommen sind, sind sie oft verantwortlich für sämtliche Behörden- oder Arztbesuche“, sagt Schäper-Bunk. Die Schüler fehlen oft beim Unterricht; viele der jungen Menschen sind auch traumatisiert. Die 62-Jährige ist für ihre Schüler eine wichtige Ansprechpartnerin, muss aber Grenzen ziehen, um sich selbst zu schützen: „Ich bin nur ihre Lehrerin.“

In Bremen bieten noch drei weitere Schulen Vorkurse für die Oberstufe an: das Schulzentrum Bördestraße, die Wilhelm-Olbers-Oberschule und das Schulzentrum Rübekamp. „Die waren alle hier und haben sich erkundigt, wie wir das machen“, sagt Schäper-Bunk. Die bewährte Zwei-Jahres-Praxis hat sich trotz knapper Ressourcen durchgesetzt. Zwischenzeitlich wollte die Bildungsbehörde die Vorkurse für die Oberstufe auf ein Jahr verkürzen – wie es in der Mittelstufe der Fall ist. Davon sei man aber wieder abgerückt, sagt Annette Kemp, Sprecherin der Bildungssenatorin.

Koordinatoren fühlen sich von der Bildungsbehörde im Stich gelassen

Julia Baumbach, Koordinatorin der Vorkurse für die Mittelstufe. (Mikhail Galian)

Die Defizite bei den Vorkursen zeigen sich vor allem in der Mittelstufe. Diese Kurse wurden erst im Sommer 2015 eingerichtet, und trotz der großen Expertise der Huchtinger hakt es an vielen Stellen. Julia Baumbach, Koordinatorin der Vorkurse in der Mittelstufe, sagt: „Wir werden von der Bildungsbehörde sehr allein gelassen. Das können Sie auch gern so schreiben.“ Im Klassenraum ihres Vorkurses hängen „Steckbriefe“ der Schüler an den Wänden, und Bilder von Tieren mit Beschriftungen. An diesem Tag üben die Schüler die Grundbegriffe der Geografie: Himmelsrichtungen, Landkarten lesen. Die Arbeitsblätter habe sie selbst gemacht, sagt die junge Lehrerin. „Es ist immer noch wenig gutes Material auf dem Markt.“

Die Lehrer für die Vorkurse müssen oft improvisieren und aus der Praxis lernen. Es gebe noch immer keinen Lehrplan, sagt Julia Baumbach. Die Anzahl der Deutsch-Stunden sei von der Behörde vorgeschrieben, aber nicht der Inhalt: „Was sollen die Schüler lernen? In welcher Reihenfolge? Es gibt keine Vorgaben.“ Als die 30-Jährige die Verantwortung für die Vorkurse übernahm, las sie sich die Lehrpläne anderer Bundesländer wie Berlin und Hamburg durch. Die Arbeit sei anstrengend und auch emotional belastend, sagt Baumbach – daher sei sie froh, wenn sie zwischendurch ganz normale Klassen unterrichten könne. Trotzdem: Ihren Job mache sie gern, es sei eine gute Arbeit.

Ressort arbeitetet an „Vorkursen mit Schwerpunkt Alphabetisierung“

In ihrer Klasse sitzen Schüler mit großen Altersunterschieden, einige sind 10, andere schon 16 Jahre alt. Manche können noch nicht lesen und schreiben, wenn sie der Schule zugewiesen werden. Die Bildungsbehörde testet die Schüler nicht vorab auf ihr schulisches Niveau. Die Einstufung erfolge „sinnvollerweise in den Aufnahmegesprächen der Schulen und in der Beobachtung während der ersten Wochen im Vorkurs“, sagt Sprecherin Annette Kemp.

Die Alphabetisierung der Schüler sei bisher ebenfalls im Rahmen der Vorkurse erfolgt. Julia Baumbach kritisiert diese Praxis. Es sei nicht möglich, den Schülern gleichzeitig die Sprache und das Schreiben beizubringen. „Wir brauchen Alphabetisierungsklassen“, fordert sie. Auch die Behörde hat inzwischen diese Notwendigkeit erkannt: Nach Aussage von Annette Kemp arbeitet das Ressort derzeit an einem Konzept für „Vorkurse mit Schwerpunkt Alphabetisierung“.

Die Zeit der ungeregelten Vorkurse geht langsam zu Ende; Strukturen werden etabliert. Die Lehrer am Alexander-von-Humboldt-Gymnasium wünschen sich für ihre Schüler vor allem eins: mehr Zeit. Sie sehen, wie schwer die Jugendlichen es haben, mitzuhalten – besonders in der Mittelstufe. Schon nach einem halben Jahr werden die 10- bis 16-jährigen Schüler in die Regelklassen integriert. Sie besuchen zwar vor allem Fächer, in denen Sprache eine geringere Rolle spielt, wie Mathe, Musik oder Sport. Trotzdem: „Ein Jahr zum Vorbereiten reicht einfach nicht“, findet Julia Baumbach. Ingrid Schäper-Bunk ist froh, dass ihre älteren Schüler wenigstens zwei Jahre Zeit haben. „Es ist mehr als nur Deutsch zu lernen“, sagt sie. „Es ist ein ganz neues Leben für sie.“